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    13:30, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Присвоить новый статус Республиканскому центру электронного здравоохранения предложили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо присвоить Республиканскому центру электронного здравоохранения статуса Национального сервисного интегратора по цифровизации в области здравоохранения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имеется ряд организационных вопросов, которых необходимо решить. В данный момент Министерством принимается мера по реорганизации Республиканского центра электронного здравоохранения в некоммерческое акционерное общество. Нами был изучен опыт лидеров цифровизации, ряда министерств, таких как Министерство цифрового развития и Министерство финансов. У них имеются подведомственные организации, которые отвечают за цифровизацию, и они наделены особым статусом в своей отрасли. В этой связи необходимой мерой является присвоение Республиканскому центру электронного здравоохранения статуса Национального сервисного интегратора по цифровизации в области здравоохранения», - отметил вице-министр.

    По его словам, данная мера позволит сформировать целевую экосистему здравоохранения, консолидировать информацию в центральном хранилище, сформировать единую аналитику и медицинскую статистку, повысить эффективность учета планирования медицинской помощи.


    Теги:
    Здравоохранение
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