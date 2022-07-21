Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области
21 Июля 2022 05:55

Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 12 павлодарских школ предлагается назвать именами выдающихся казахстанцев. Также планируется переименовать одно из учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства РК «О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций образования Павлодарской области».

«Целью разработки проекта является исполнение подпункта 4-1) статьи 10 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и постановления Правительства РК «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства», – говорится в пояснительной записке к документу.

В Павлодаре новые имена предлагается присвоить школе-лицею №20 и назвать ее в честь Алихана Бокейхана, средней общеобразовательной школе №1 дать имя Малайсары батыра, школе №23 – Рафики Нуртазиной, школе-лицею №16 – Аманжола Шамкенова, школе-гимназии №9 – Шапыка Шокина, школе №28 – Султанмахмута Торайгырова, школе №19 – Машхура Жусупа, школе №34 инновационного типа – Ахмета Байтурсынулы, школе №37 – Жумабека Ташенева.
В Аксу казахской средней школе №1 намерены присвоить имя Ыбырая Алтынсарина, школе №2 дать имя Абая, специализированную гимназию для одаренных детей назвать именем Каныша Сатпаева. Имя известного казахстанского ученого намерены увековечить и в Экибастузе, присвоив его средней общеобразовательной школе, которая называется Комсомольской.
Публичное обсуждение документа продлится до 8 августа.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. При принятии проекта будет изменено наименование учреждения и увековечено имя исторической личности.
Фото: Pavlodarnews.kz.


Новости по теме
Госаттестацию в ВКО провалили 80% школ и детсадов
Продлен срок приема заявлений абитуриентов на конкурс образовательных грантов
Минпросвещения предлагает сократить летние каникулы казахстанских школьников
Читайте также
Госаттестацию в ВКО провалили 80% школ и детсадов
Продлен срок приема заявлений абитуриентов на конкурс образовательных грантов
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Минпросвещения предлагает сократить летние каникулы казахстанских школьников
Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов – фейк
Павлодарская пойма реки Иртыш получила необходимое количество воды при попуске
Штормовое предупреждение объявлено 10 регионах Казахстана 20 июля
Количество грантов на бакалавриат и в резидентуру для врачей увеличено в Казахстане
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
3 1959 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
4 Геннадия Головкина обязали провести бой с чемпионом WBA
5 Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив