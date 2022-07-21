21 Июля 2022 05:55

Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 12 павлодарских школ предлагается назвать именами выдающихся казахстанцев. Также планируется переименовать одно из учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства РК «О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций образования Павлодарской области».

«Целью разработки проекта является исполнение подпункта 4-1) статьи 10 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и постановления Правительства РК «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства», – говорится в пояснительной записке к документу.

В Павлодаре новые имена предлагается присвоить школе-лицею №20 и назвать ее в честь Алихана Бокейхана, средней общеобразовательной школе №1 дать имя Малайсары батыра, школе №23 – Рафики Нуртазиной, школе-лицею №16 – Аманжола Шамкенова, школе-гимназии №9 – Шапыка Шокина, школе №28 – Султанмахмута Торайгырова, школе №19 – Машхура Жусупа, школе №34 инновационного типа – Ахмета Байтурсынулы, школе №37 – Жумабека Ташенева.

В Аксу казахской средней школе №1 намерены присвоить имя Ыбырая Алтынсарина, школе №2 дать имя Абая, специализированную гимназию для одаренных детей назвать именем Каныша Сатпаева. Имя известного казахстанского ученого намерены увековечить и в Экибастузе, присвоив его средней общеобразовательной школе, которая называется Комсомольской.

Публичное обсуждение документа продлится до 8 августа.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. При принятии проекта будет изменено наименование учреждения и увековечено имя исторической личности.

Фото: Pavlodarnews.kz.



