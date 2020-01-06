Присвоение звания «Заслуженный педагог» должно проходить открыто - Гульшара Абдыкаликова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова встретилась с коллективом Казахского национального университета искусств (КазНУИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи депутат рассказала об основных положениях закона «О статусе педагога» и о том, что он дает работникам педагогической сферы. В частности, речь коснулась присвоения звания «Заслуженного педагога».





В свою очередь, представители университета отметили необходимость обеспечения прозрачности при присвоении этого звания.

«Было бы хорошо, если бы к этой работе подключили все кафедры и деканаты, чтобы мы сами выбирали тех, кто заслуживает этого звания», - сказали преподаватели.





Гульшара Абдыкаликова согласилась с этим предложением.

«Это правильно, это касается и присвоения звания «Заслуженного педагога», это касается и присуждения номинации «Учитель года». Это все должно проходить справедливо и открыто. Министерство образования и науки на сегодня готовит специальные правила. Мы попросим, чтобы при разработке учли ваши предложения», - заверила она.















