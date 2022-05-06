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Присвоение звания Халык каһарманы участникам ВОВ восстановит справедливость – Ерлан Карин
6 Мая 2022 17:47

Присвоение звания Халык каһарманы участникам ВОВ восстановит справедливость – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Присвоение звания «Халык каһарманы» нашим прославленным соотечественникам преследует цель восстановления исторической справедливости и укрепления в общественном сознании памяти о подвигах воинов-казахстанцев в годы войны. Об этом заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Немало казахстанцев за проявленные в годы войны подвиги были представлены к званию Героя Советского Союза, но по тем или иным причинам получили другие награды. Это подтверждают ряд архивных источников, в том числе рассекреченные документы. За годы Независимости девяти участникам войны присвоено звание «Халық қаһарманы». В последний раз высшая награда вручалась в 2005 году ветеранам Маулену Калмырзе и Александру Капорину, а годом ранее ее получила наша прославленная летчица Хиуаз Доспанова. В средствах массовой информации историки и общественные деятели не раз высказывались о необходимости присвоения героям войны высшей награды нашей страны, боевые заслуги которых общепризнаны, о которых написано множество статей и книг, именами которых названы улицы», - написал в Telegram Ерлан Карин.

По словам Госсекретаря, в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил изучить этот вопрос.

«Была проведена соответствующая исследовательская работа, которая подтвердила их подвиги. И сегодня в преддверии знаменательных праздников – Дня защитника Отечества и Дня Победы – Указом Президента звание «Халық қаһарманы» посмертно присвоено трем казахстанцам, проявившим на фронте исключительное мужество и героизм. Это легендарный Тулеугали Абдыбеков , вошедший в двадцатку лучших снайперов за годы войны. Гитлеровцы называли его «черная смерть». Это командир стрелкового батальона Александр Несмиянов , благодаря отваге которого неоднократно совершался прорыв обороны противника. Это еще один легендарный снайпер Ибраим Сулейменов , который вместе с Маншук Маметовой отбивал атаки под городом Невель, прикрывая отход сослуживцев. Присвоение звания «Халык каһарманы» нашим прославленным соотечественникам преследует цель восстановления исторической справедливости и укрепления в общественном сознании памяти о подвигах воинов-казахстанцев в годы войны», - пояснил Ерлан Карин.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ.


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