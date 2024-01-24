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    11:37, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Присваивать ИИН сразу после рождения ребенка будут в Казахстане

    малыш
    Фото: Kazinform

    Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание условий для обеспечения доступности и улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах, развитие цифровизации и расширение сферы применения спутниковых технологий, а также на развитие инноваций путем стимулирования инновационной деятельности и поддержки инновационных проектов.

    Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 19 законодательных актов, в том числе 6 кодексов и 13 законов, в части:

    - обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи, а также к частотам;
    - определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;

    - создания инфраструктуры для функционирования сетей телекоммуникаций на автодорогах Казахстана;

    - субсидирования услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах по возмещению части расходов при цифровизации;

    - закрепления норм по применению данных дистанционного зондирования Земли из космоса при осуществлении государственными органами функций государственного контроля в таких сферах, как недропользование, лесные ресурсы и экология;

    - присвоения индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных;

    - определения порядка признания иностранных электронных цифровых подписей по соглашению сторон в рамках взаимодействия В2В;

    - внедрения инструмента поддержки инновационной деятельности, так называемого, экспериментального режима для апробирования инновационных проектов.

    В рабочую группу поступили 102 поправки, которые рассмотрены на заседаниях рабочей группы, а также расширенном заседании Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», общественных объединений и экспертных организаций.

    Теги:
    Закон и право Цифровой Казахстан Дети Парламент Законопроекты Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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