Присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» планируется до 2029 года — МКИ РК

Спикер напомнил, что данный грант ежегодно присуждается по шести направлениям: «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа» и «Волонтерство». Каждый победитель получает три миллиона тенге на реализацию своего проекта.

Основная цель конкурса — выявление и поддержка талантливой, инициативной молодежи, готовой предлагать и реализовывать проекты с практической значимостью и потенциалом для дальнейшего развития. До настоящего времени грант получили 153 проекта молодых людей в различных сферах — от науки и цифровых технологий до культуры и общественных инициатив.

— По итогам конкурса 30 молодым людям до конца текущего года будут присуждены гранты в размере трех миллионов тенге. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Министерства культуры и информации, а также официальных аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, в 2026 году в регионах предусмотрено присуждение 184 региональных грантов на сумму 215 миллионов тенге. Также сообщаем, что в рамках Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» присуждение гранта планируется до 2029 года. Уверен, что и в этом году грант откроет новые имена и станет эффективной площадкой для реализации перспективных молодежных инициатив, — сказал К. Камбаров.

Председатель Комитета сообщил, что подача заявок осуществляется в электронном формате через специальную Google-форму, ссылка на которую будет доступна на официальных информационных ресурсах Министерства.

Прием заявок продлится до 21 июня текущего года. Участникам необходимо заполнить форму и прикрепить все требуемые документы.

Напомним, 5 января 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» предложил учредить грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», в целях поддержки талантливой молодежи, родившейся в годы Независимости.

