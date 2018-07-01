Присутствовавшие на панихиде по Денису Тену в Астане выразили соболезнования
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известные личности, прибывшие в столичный ледовый дворец «Барыс Арена» на гражданскую панихиду по Денису Тену, выступили с речью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Конечно, в этот день сложно подобрать слова соболезнования, но в первую очередь мы должны выразить соболезнования близким Дениса. Это трагедия (...) и это урок для всех нас, болезненный, трагический урок, который нам нужно усвоить и больше не повторять. Прости и прощай, Денис», - сказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
Посол Кореи в Казахстане Ким Дэ Сик отметил, что смерть Дениса Тена - огромная потеря не только для всего Казахстана, но и для мирового сообщества. Он подчеркнул, что известный фигурист является потомком выдающегося борца за независимость Кореи генерала Мин Гын Хо.
«Мы всегда будет помнить нашего большого друга», - сказал посол.
Посол Японии в РК Итиро Кавабата выразил искренние и глубочайшие соболезнования от имени поклонников страны Восходящего солнца семье Дениса Тена и всему народу Казахстана. «Наш народ высоко оценивает его вклад в укрепление дружеских отношений между Казахстаном и Японией. Многие японские фигуристы уже выразили соболезнования. Граждане Японии также глубоко опечалены этим трагическим событием. Блестящие выступления Дениса и его очаровательная личность навечно останутся в нашей памяти», - поделился дипломат.
Глубокие соболезнования семье Дениса Тена также выразили: олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, победитель этапа Кубка мира (1995) по конькобежному спорту Вадим Шакшабаев, комментатор Диас Ахметшарип.
Добавим, что астанчане провожали спортсмена со словами «прости, прощай», громкими аплодисментами и со слезами на глазах.
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