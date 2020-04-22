Пристоличный поселок Жибек Жолы поблагодарил АО «БРК-Лизинг» за помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расположенный близ столицы поселок Жибек Жолы благодарит АО «БРК-Лизинг» за участие в благотворительной акции для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

Акимат поселка Жибек Жолы предоставил список около ста семей, нуждающихся в помощи. Для них были собраны необходимые корзины с продуктами питания, которые состояли из 25 наименований товаров. Также была оказана помощь 3 многодетным семьям из города Нур-Султан и людям с ограниченными возможностями.

«Выражаем благодарность нашим сотрудникам, поддержавших соотечественников», - говорится в сообщении АО «БРК-Лизинг».

Одна корзины благотворительности состоит из:

1. Фарш говяжий (70/30%) 1100 гр.

2. Курица охлажденная «Курочка Ряба» вес 1700-1800 гр.

3. Яйца 30 шт

4. Сливочное масло «Коровье» 250 гр.

5. Мука «Экстра» 3 пачки по 2 кг – 6 кг.

6. Макаронные изделия «Корона» 2 кг

7. Макаронные изделия «Султан» 2 пакета

8. Спагетти «Султан» - 2 шт.

9. Лапша «Кэмми» 1 упаковка

10. Рис 2 кг.

11. Сахар 2 кг.

12. Чай «Чемпион» 250 гр.

13. Томатная паста 750 гр.

14. Растительное масло «Аро», «Аннинское» 2 литра

15. Конфеты шоколадно-вафельные «Рахат» 1 кг

16. Вафли арахисовые 500 гр.

17. Джем фруктовый 400 гр

18. Молоко Петропавловское 1 литр

19. Картофель 2 кг.

20. Лук 2 кг.

21. Туалетная бумага 4 рулона

22. Шампунь «Фруттис» 750 мл.

23. Мыло «Palmolive» 5 шт

24. Зубная паста 100 мл.

25. Подгузники (по списку)