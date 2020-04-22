Пристоличный поселок Жибек Жолы поблагодарил АО «БРК-Лизинг» за помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расположенный близ столицы поселок Жибек Жолы благодарит АО «БРК-Лизинг» за участие в благотворительной акции для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».
Акимат поселка Жибек Жолы предоставил список около ста семей, нуждающихся в помощи. Для них были собраны необходимые корзины с продуктами питания, которые состояли из 25 наименований товаров. Также была оказана помощь 3 многодетным семьям из города Нур-Султан и людям с ограниченными возможностями.
«Выражаем благодарность нашим сотрудникам, поддержавших соотечественников», - говорится в сообщении АО «БРК-Лизинг».
Одна корзины благотворительности состоит из:
1. Фарш говяжий (70/30%) 1100 гр.
2. Курица охлажденная «Курочка Ряба» вес 1700-1800 гр.
3. Яйца 30 шт
4. Сливочное масло «Коровье» 250 гр.
5. Мука «Экстра» 3 пачки по 2 кг – 6 кг.
6. Макаронные изделия «Корона» 2 кг
7. Макаронные изделия «Султан» 2 пакета
8. Спагетти «Султан» - 2 шт.
9. Лапша «Кэмми» 1 упаковка
10. Рис 2 кг.
11. Сахар 2 кг.
12. Чай «Чемпион» 250 гр.
13. Томатная паста 750 гр.
14. Растительное масло «Аро», «Аннинское» 2 литра
15. Конфеты шоколадно-вафельные «Рахат» 1 кг
16. Вафли арахисовые 500 гр.
17. Джем фруктовый 400 гр
18. Молоко Петропавловское 1 литр
19. Картофель 2 кг.
20. Лук 2 кг.
21. Туалетная бумага 4 рулона
22. Шампунь «Фруттис» 750 мл.
23. Мыло «Palmolive» 5 шт
24. Зубная паста 100 мл.
25. Подгузники (по списку)