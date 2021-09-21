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Приставил нож к сердцу: полицейские спасли мужчину от суицида в ЗКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Сентября 2021, 22:09
Приставил нож к сердцу: полицейские спасли мужчину от суицида в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции ЗКО спасли мужчину, который пытался совершить суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Выехав в поселок Деркул по сообщению об избиении человека, полицейские столкнулись с совсем другой ситуацией. Семейно-бытовая ссора в ходе совместного распития алкогольных напитков чуть не обернулась суицидом. Подоспевшие на место сотрудники полиции Кайрат Длимов и Джохар Ертаев спасли жизнь 43-летнему мужчине.

«Инцидент произошел 21 сентября в поселке Деркул. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения и сильного эмоционального возбуждения несколько раз ударил себя в область живота кухонным ножом. Прибывшие по вызову сотрудники БПП УП города Уральска ДП ЗКО обнаружили мужчину в соседнем дворе, он стоял с окровавленным животом, приставив нож в область сердца. Полицейские вступили с ним в диалог, стали успокаивать и отвлекать разговорами. Выбрав удобный момент, им удалось выхватить нож из рук мужчины», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских мужчина остался жив. Пострадавший доставлен в больницу, причины произошедшего выясняются.


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