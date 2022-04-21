Пристававшего к девушке молодого человека задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Им оказался 20-летний студент. В отношении него возбуждено административное производство по статье «Мелкое хулиганство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения розыскных мероприятий задержан 20-летний студент. Установлено, что 18 апреля текущего года молодой человек на остановке встретил девушку. Проехав вместе в автобусе, он последовал за ней. Зайдя в подъезд, хотел познакомиться, на что получил отказ. После чего, начал приставать», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Нур-Султана.

По данным пресс-службы, за оскорбительное приставание, выражающее неуважение к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан в отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях. Окончательное решение будет принято специализированным межрайонным административным судом.

Ранее в социальных сетях появилось видео приставания неизвестного мужчины к 16-летней девушке. Она возвращалась домой около 21:00. На кадрах видно, как молодой человек проследовал за ней и попытался зажать в подъезде. Подростку удалось вырваться и добежать до квартиры. Позже отец девушки обратился с заявлением в полицию.