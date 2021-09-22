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    17:14, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Приставал к девочке: 25-летнего мужчину задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видео задержания мужчины в Нур-Султане, который подошел к девочке в нетрезвом состоянии, прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в социальных сетях распространилось видео, в котором говорится о том, что в столице задержали предполагаемого педофила.

    «Со слов очевидцев, мужчина тащил ребенка в неизвестном направлении. Девочка просила о помощи. Мужчина начал убегать», - пишут авторы поста.

    Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал инцидент.

    «21 сентября текущего года в 19.21 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице Рыскулбекова неизвестный мужчина приставал к девочке. На место незамедлительно был осуществлен выезд сотрудников полиции. Установлено, что в вечернее время к несовершеннолетней, возвращавшейся из школы, подошел мужчина в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении департамента полиции.

    По данному факту задержан 25-летний подозреваемый.

    «Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. На учете в ОВД не состоит», - отметили в ДП Нур-Султана.

    Как уточнили в полиции, в настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


    Теги:
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