Приставал к девочке: 25-летнего мужчину задержали в Нур-Султане
Отметим, что в социальных сетях распространилось видео, в котором говорится о том, что в столице задержали предполагаемого педофила.
«Со слов очевидцев, мужчина тащил ребенка в неизвестном направлении. Девочка просила о помощи. Мужчина начал убегать», - пишут авторы поста.
Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал инцидент.
«21 сентября текущего года в 19.21 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице Рыскулбекова неизвестный мужчина приставал к девочке. На место незамедлительно был осуществлен выезд сотрудников полиции. Установлено, что в вечернее время к несовершеннолетней, возвращавшейся из школы, подошел мужчина в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении департамента полиции.
По данному факту задержан 25-летний подозреваемый.
«Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. На учете в ОВД не состоит», - отметили в ДП Нур-Султана.
Как уточнили в полиции, в настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.