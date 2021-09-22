Приставал к девочке: 25-летнего мужчину задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видео задержания мужчины в Нур-Султане, который подошел к девочке в нетрезвом состоянии, прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в социальных сетях распространилось видео, в котором говорится о том, что в столице задержали предполагаемого педофила.

«Со слов очевидцев, мужчина тащил ребенка в неизвестном направлении. Девочка просила о помощи. Мужчина начал убегать», - пишут авторы поста.

Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал инцидент.

«21 сентября текущего года в 19.21 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице Рыскулбекова неизвестный мужчина приставал к девочке. На место незамедлительно был осуществлен выезд сотрудников полиции. Установлено, что в вечернее время к несовершеннолетней, возвращавшейся из школы, подошел мужчина в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении департамента полиции.

По данному факту задержан 25-летний подозреваемый.

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. На учете в ОВД не состоит», - отметили в ДП Нур-Султана.

Как уточнили в полиции, в настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.