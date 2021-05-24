РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:39, 23 Май 2021 | GMT +6

    Приспособления для развития чувствительности рук детей  изготовил осуждённый в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждённый колонии средней безопасности изготовил, а сотрудники учреждения УИС Павлодара передали в проектный офис «Тарбие аланы» ящик и фигурки, которые помогут развить мускульное чувство у детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представители учреждения средней безопасности АП-162/3 КУИС МВД РК майор юстиции Айбек Уреспаев и инспектор-психолог Алёна Яроватая от лица осуждённого передали подарки в проектный офис «Тарбие аланы», - рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области. - Осуждённый ИК-18 сделал своими руками ящик для развития стереогностических чувств и фигурки для расстановки по Хэллингеру. Ящик предназначен для развития тактильного и стереогностического восприятия, развития мускульного чувства у детей».

    По словам работником павлодарского ДУИС, сотрудники офиса «Тарбие аланы» курируют психологов школ, гимназий и колледжей города. Если психолог школы замечает деструктивное поведение ребёнка, он приводит подопечного в центр для оказания ему психологической консультации, чтобы откорректировать поведение.

    Кроме того, специалисты департамента сотрудничают с павлодарскими детскими домами и домом юношества, чтобы помогать детям с задержкой развития. Специалисты проектного офиса «Тарбие аланы» решили, что этот подарок передадут в один из специальных интернатов Павлодара.
    «Фигурки, подаренные осуждённым, помогут нам в индивидуальном консультировании детей и подростков, находящихся в тяжёлых семейных отношениях. Мы благодарим сотрудников учреждения и осуждённых, которые изготовили для наших деток эти тренажёры, - сказала психолог проектного офиса Татьяна Сенникова.
    Впредь в рамках сотрудничества планируется изготовить шахматные доски для детей и фигурки для психологов школ города, добавил источник.

    Эксперты говорят, что стереогностическими чувствами человека называют его способности определять форму предметов путём ощупывания при закрытых глазах. Для исследования этой способности больному дают в руку небольшие предметы, назначение которых ему известно: ключ, часы, спичечную ко­робку, карандаш и тому подобное. Пациент может ощупывать предмет, перево­рачивать его в руке, но должен держать всё время глаза закрытыми. Ряд исследователей этого вопроса говорит, что расстройство стереогностического чувства никогда не наблю­дается изолированно, а всегда сопровождается нарушением ещё и тактильной чувствительности.


    Фото ДУИС по Павлодарской области.



    Теги:
    Пенитенциарная система Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!