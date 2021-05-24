Приспособления для развития чувствительности рук детей  изготовил осуждённый в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждённый колонии средней безопасности изготовил, а сотрудники учреждения УИС Павлодара передали в проектный офис «Тарбие аланы» ящик и фигурки, которые помогут развить мускульное чувство у детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Представители учреждения средней безопасности АП-162/3 КУИС МВД РК майор юстиции Айбек Уреспаев и инспектор-психолог Алёна Яроватая от лица осуждённого передали подарки в проектный офис «Тарбие аланы», - рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области. - Осуждённый ИК-18 сделал своими руками ящик для развития стереогностических чувств и фигурки для расстановки по Хэллингеру. Ящик предназначен для развития тактильного и стереогностического восприятия, развития мускульного чувства у детей».

По словам работником павлодарского ДУИС, сотрудники офиса «Тарбие аланы» курируют психологов школ, гимназий и колледжей города. Если психолог школы замечает деструктивное поведение ребёнка, он приводит подопечного в центр для оказания ему психологической консультации, чтобы откорректировать поведение.

Кроме того, специалисты департамента сотрудничают с павлодарскими детскими домами и домом юношества, чтобы помогать детям с задержкой развития. Специалисты проектного офиса «Тарбие аланы» решили, что этот подарок передадут в один из специальных интернатов Павлодара.

«Фигурки, подаренные осуждённым, помогут нам в индивидуальном консультировании детей и подростков, находящихся в тяжёлых семейных отношениях. Мы благодарим сотрудников учреждения и осуждённых, которые изготовили для наших деток эти тренажёры, - сказала психолог проектного офиса Татьяна Сенникова.

Впредь в рамках сотрудничества планируется изготовить шахматные доски для детей и фигурки для психологов школ города, добавил источник.

Эксперты говорят, что стереогностическими чувствами человека называют его способности определять форму предметов путём ощупывания при закрытых глазах. Для исследования этой способности больному дают в руку небольшие предметы, назначение которых ему известно: ключ, часы, спичечную ко­робку, карандаш и тому подобное. Пациент может ощупывать предмет, перево­рачивать его в руке, но должен держать всё время глаза закрытыми. Ряд исследователей этого вопроса говорит, что расстройство стереогностического чувства никогда не наблю­дается изолированно, а всегда сопровождается нарушением ещё и тактильной чувствительности.





Фото ДУИС по Павлодарской области.



