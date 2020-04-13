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Приспособление для медицинской маски напечатали на 3D-принтере в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
13 Апреля 2020, 08:19
Приспособление для медицинской маски напечатали на 3D-принтере в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее напечатали на 3D-принтере специальное приспособление для медицинских масок – держатель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IT-центр электротехнического колледжа.

В учебном заведении рассказали, что держатель уменьшает дискомфорт при ношении медицинской маски. Изготовили данное приспособление из обычного пластика на 3D- принтере. Печатается держатель около 20-25 минут.

«Все мы носим медицинские маски и, проходив в ней целый день, начинаем испытывать дискомфорт от того, что лямки от этой маски начинают давить нам на уши и вызывают раздражение. Держатель - перенесет все давление с ушей на тыльную часть головы», - пояснили специалисты центра.

Отметим, что держатель был создан в 3D-моделировании. Данная программа доступна и преподается на уроках информатики. В Интернете можно скачать любую модель такого держателя.

«Мы смоделировали держатель со специальными креплениями, чтобы можно было регулировать натяжение маски. Если для взрослого человека, то крепить лямку можно на крайнюю, а если для ребенка - то на первый крепежной элемент», - объяснили в колледже.

Напомним, до этого в электротехническом колледже напечатали на 3D принтере многоразовую пластиковую маску со сменным фильтром.

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