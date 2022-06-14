14 Июня 2022 16:06

«Присоединяйтесь!»: петиция против высоких акцизов на бездымный табак

ОЮЛ «Лига потребителей Казахстана» запустила петицию против резкого повышения акцизов на нагреваемый табак. Общественники обращаются напрямую к Главе государства, призывая его прислушаться к желаниям потребителей.

Представители объединения отмечают, что продвигаемые отдельными депутатами нововведения поставят в неравные условия тех курильщиков, которые перешли на нагреваемый табак. Фактически новшества стимулируют людей продолжать курить сигареты, потому что они будут стоить намного дешевле, чем бездымный нагреваемый табак.

«Отдельными депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан внесены поправки в законопроект по Налоговому кодексу, касающиеся изменения (вообще-то этот текст в кавычках, но, если некритично, лучше поправить) ставок акциза на изделия с нагреваемым табаком, которые предусматривают их трехкратное увеличение с 2023 года», – отметили авторы документа.

По их словам, в результате резкого роста акциза на нагреваемый табак одна пачка стиков для бездымного нагрева будет стоить 900– 1000 тенге, в то время как пачка сигарет будет стоить всего 650 тенге. Фактически это означает стимулирование потребления сигарет в стране, вместо того чтобы, напротив, стимулировать переход курильщиков на менее вредные бездымные табачные продукты, как это делается в развитых странах.

«Нас – потребителей нагреваемого табака – в стране более полумиллиона, и мы сделали свой выбор, как именно потреблять никотин. Более того, наш выбор осознанный, мы принимали во внимание многие факторы, сделали самостоятельные выводы из научных данных и исследований, в том числе принимали во внимание влияние на наше здоровье. Мы сознательно перешли от сигарет на нагреваемый табак», – отмечается в петиции.

«Резкое повышение акциза только на определенный вид табачного изделия ставит нас в неравное положение, делая наш выбор более дорогостоящим и менее доступным. Правительство вынуждает нас перейти на более вредные сигареты», – подчеркивают авторы документа.

В петиции отмечается, что в странах Европейского союза акциз на нагреваемый табак всегда значительно ниже акциза на сигареты. Так, в странах ЕС акцизные ставки на нагреваемый табак составляют в среднем 28 процентов от ставок на сигареты. Это связано с тем, что сигареты во много раз вреднее, что доказано медицинскими исследованиями. Поэтому в Евросоюзе правительства стимулируют переход курильщиков с сигарет на менее вредные альтернативные продукты без горения и дыма.

В Казахстане же предлагают поступить ровно наоборот: поднять ставки акцизов на нагреваемый табак с 29 до 70 процентов от ставок акцизов на сигареты. Лига потребителей Казахстана решительно выступает против навязываемых лоббистами поправок именно потому, что менее вредный продукт в результате станет более дорогим, что стимулирует потребителей нагреваемого табака перейти обратно на сигареты.

«Повышая акциз только на нагреваемый табак, вы лишаете нас выбора. Вы делаете выбор за нас, и это тот выбор, который мы считаем менее приемлемым для нас», – резюмируют авторы.

Они обращаются к Президенту Казахстана с просьбой вмешаться в законотворческий процесс и защитить интересы здоровья казахстанцев. « Просим Правительство уважать наш выбор и создать равный доступ к сигаретам и нагреваемому табаку, отклонив инициативу депутатов по резкому повышению ставки акцизов на нагреваемый табак», – говорится в петиции.

Лига потребителей Казахстана призвала общественность, неравнодушную к здоровью казахстанцев, присоединиться к петиции и подписать.