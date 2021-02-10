Присоединится ли поселок Косшы к Нур-Султану - ответ Алтая Кульгинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Присоединится ли поселок Косшы к Нур-Султану, ответил аким столицы Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Косшы стал большим городом. Мы тесно работаем с акиматом Акмолинской области. В прошлом году во время карантина мы включили Косшы к блокпосту. Потому что большая часть жителей работают в городе, учатся и получают лечение. Вся услуга в городе для вас открыта, никто не ограничивает в этом. В окрестностях города есть несколько населенных пунктов таких же, как Косшы. В системе урбанизации есть понятие агломерация. То есть, появляются городки вокруг города. Это закономерность», - сказал Алтай Кульгинов во время встречи с населением.

Он также добавил, что на территории города имеются 16 жилых массивов, в которых проживают порядка 300 тысяч человек.

«Акмолинская область работает тесно с городом Нур-Султан. Сейчас никаких планов по поводу присоединения к городу нет. Потому что у нас насчитывается много проблем, касающихся жилых массивов. Мы готовы работать в качестве региона-города», - ответил аким.

Напомним, в ноябре прошлого года вопрос присоединения поселка Косшы к Нур-Султану прокомментировал и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В столице прошла онлайн отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.