Пришлось пройти даже тест с психологом бельгийской сборной по футболу – казахстанец о работе в Бельгии

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - Сообщество казахстанцев в Бельгии не особо многочисленно относительно других стран Европы. Тем не менее, соотечественники стараются поддерживать между собой связи, в том числе через спортивные мероприятия. Активным участником спортивных соревнований по футболу общины казахстанцев в Бельгии является Аслан Молданьязов, руководитель региона ЕЕМ японской компании «Terumo». О жизни Аслана Молданьязова в Бельгии, его карьерном успехе рассказывает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в г.Брюсселе.

- Аслан, расскажите пожалуйста, когда и как Вы приехали в центр Европы, Бельгию?

- Мы семьей переехали на постоянное место жительство в Бельгию в 2019-м году. После рождения четвёртого ребёнка – дочери, после трёх сыновей мы с супругой приняли предложение новой карьерной возможности что означало переезд в Бельгию где находится головной офис моей компании.

Когда нашей дочке исполнилось два месяца, в японской компании «Terumo», где я работаю, освободилась должность «бранч менеджера», то есть генерального менеджера по странам Восточной Европы, Центральной Европы, Прибалтики, СНГ, Монголии, Израиля и Мальты. Это достаточной крупный регион, входящий в дистрибьюторский кластер.

- Легко ли удалось пройти конкурс на такую должность?

- Отбор на должность был очень требовательный. Мне пришлось пройти 12 этапов отбора, в том числе было собеседование с психологом сборной Бельгии по футболу, профессиональным агентством по выявлению талантов, президентом и вице-президентом региона ЕМЕА.

Бельгийского специалиста, как внешнего эксперта пригласила на кадровый конкурс наша компания. Психолог сборной Бельгии тестировал мои психологические, лидерские навыки, готовность к работе, в том числе в стрессовых условиях.

После такого большого количества этапов, собеседований я потихоньку приближался к своей цели. Была высокая конкуренция - на это место претендовали кандидаты из самой Европы, Ближнего Востока, Азии. К тому же я был самый молодой среди претендентов и даже моей будущей команды, на тот момент у меня не было ни MBA, не кандидатской диссертации, требовавшиеся для данной должности.

В конце концов, судьба оказалась благосклонна ко мне. После личного собеседования с президентом компании, меня взяли на должность генерального менеджера компании по 30 указанным странам мира.

- Что Вам нравится из жизни в Бельгии?

- Конечно же, финансовые условия на позиции, где я работаю, хорошие. Компания «Terumo» - большой японский производитель, который первый в Японии произвёл термометр для внутреннего рынка. Это одна из «топовых» компаний по производству медицинских изделий в онкологической, сердечно-сосудистой и периферической сферах медицины.

Впечатления от Бельгии у меня положительные. Отмечу, что Бельгия одна из единственных стран Европы, где правительством регулируется индексация заработных плат, в том числе сотрудникам частной сферы, что особо актуально в свете высокой инфляции в Евросоюзе.

Сейчас у меня достаточно большая команда: 30 дистрибьюторов, 37 топовых профессионалов в офисе, в городе Левене и по остальным странам моего региона.

В команде есть люди из Италии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Сербии, Украины, Казахстана, России, стран Прибалтики. Такая интернациональная команда людей разных национальностей, разных культур.

Мы занимаемся продажей, маркетингом, развитием терапий, бизнеса, логистикой, финансовой частью, юридическими вопросами и т.д.

Моей семье тоже нравится жить в Бельгии. Мне кажется, что в этой стране Европы сложилось особое отношение к детям. Моя супруга адаптировалась в местное сообщество, а также активно продвигает нетворкинг среди казашек. Ведет свое дело по нутрициологии, семейному питанию, успешно проходит разные уровни французского языка и занимается спортом.

К примеру, наши дети в Астане были очень «перегружены», как и у многих сейчас. Два раза в день тренировка по хоккею, шахматам, математике и так далее.

Здесь дети тоже заниматься школьными кружками, но в Бельгии более «щадящий» режим. К примеру, есть какие-то занятия в онлайн режиме. Много футбола, баскетбола, джиу-джитсу.

Государственные школы в Бельгии бесплатные, мои дети учатся на французском языке. Социальная поддержка государства в Бельгии, я бы сказал серьезная.

В стране хорошо поставлена пенсионная система, ипотечные программы, автокредитования до 3%.

- Как относятся коллеги или руководство к специалистам из Казахстана?

- Отношение отличное. Я был первый казахстанец в своей компании в Бельгии.

Несколько раз выиграл кубок президента нашей компании.

Это такой внутренний конкурс нашей компании где для самых результативных организовывается VIP-поездка в интересную страну мира с супругой или супругом на неделю совместно с ТОП руководством компании и их семьями.

Руководство настолько впечатлилось Казахстаном, что решило выбрать Казахстан в 2017 году страной для проведения такого Мастер клуба. Я помню, как увидел громкое видео на огромном экране в Сардинии с казахской музыкой, традициями и туристическими, культурными местами, которое презентовалось как трофей на следующий год. Тогда я уже выиграл один раз и поставил цель выиграть второй раз, так как посчитал за честь быть этой элитой в своей родной стране и привезти лучших профессионалов со всего мира и открыть для них Казахстан.

Безусловно, иностранные гости посетили наши замечательные туристические места - Чарынский каньон, Большое алматинское озеро и так далее.

В целом хотел бы заметить, что в большинстве крупных компаний нет какой-либо дискриминации. Все мы хорошо ладим друг с другом, несмотря на то, что я самый молодой, из Казахстана, к тому же не европеец. В этом плане нет никаких предубеждений, барьеров.

Уверен, что у моих коллег сформировалось самое положительное впечатление о нашей стране. О том, что у нас образованные, интеллигентные и активные люди с открытой душой огромными амбициями. Молодые люди, ставящие перед собой амбициозные цели, идущие вперёд. Думаю, что о казахстанцах в Европе хорошее мнение, как о красивой, умной нации.

Еще заметил, что многие иностранцы, когда их приглашают в Казахстан поражаются нашей природой, ландшафтами, а также тем насколько наши туристические места не известны многим в мире.

Можно сказать, что Казахстан - это «рай» с точки зрения цен, культуры, достопримечательности и сервиса.

- Аслан, что пожелаете молодым казахстанцам, которые также стремятся к успеху?

- Во-первых, посоветовал бы четко планировать и поставить точный конкретный план в карьере или в бизнесе.

Хорошее планирование - уже 50% успеха. Под планированием я подразумеваю то, что необходимо четко ставить цели на год по разным аспектам. Разбить их на разные кластеры. Для себя делаю это следующим образом: чтобы быть счастливым человеком, надо быть счастливым в разных областях. Это семья, карьера, финансовое благополучие, спорт, культура и самообразование.

Такие же цели есть у моей супруги, у моих детей. Каждый год мы ставим себе новые цели по SMART системе.

Согласно методике SMART, цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной по времени.

Это может выйти на новый уровень французского языка, к примеру, с B-1 на B-2. Сдать определенные экзамены, выиграть какой-то турнир, заработать столько-то денег, получить бонусы и т д. Это очень, очень важно.

Во-вторых, желательно иметь долгосрочное видение. В компании я сейчас получаю «executive MBA» в IE Business School, UCLA Anderson, Singapore Management University по глобальной программе 5 стран от Сингапура для Лос-Анжелеса. Работодатель инвестирует в меня с конкретными дальнейшими планами на Латинскую Америку и далее другие глобальные роли. Я участвую в клубе «Будущие CEO», т.е. те, кто будет в будущем руководить компанией. Эти планы были расписаны и выставлены измеримые шаги их достижения, а не пришло сюрпризом на Новый год.

Мне исполнилось 36 лет, но в этом клубе многие старше 45, меня «пустили» в это сообщество в качестве исключения.

Когда я писал свой план развития, то планировал, что через 20 лет стану «CEO» (управляющим) всей компанией. Чтобы вы понимали, речь идет о более 20 тысячах сотрудников по всему миру, с оборотом в несколько миллиардов евро.

Чтобы достичь долгосрочной цели - знаю, что нужно пройти огромный путь. Для этого мне понадобиться глобальный опыт: работа в разных регионах мира.

Причем работа в разных департаментах, не только по направлению, где я сейчас работаю. Зная, что я хочу прийти туда я устраиваю свой путь к этой цели. Для этого нужны компетенции на более высоком уровне. Поэтому сам стремлюсь искать для себя специальные дополнительные курсы для получения новых навыков.

Третий момент — нужно быстро учиться и адаптироваться. Мне это кажется очень важным. Потому что многие специальности, позиции в глобальном плане уже неактуальны либо будут неактуальными в ближайшее время. Но становится актуальным то насколько быстро ты адаптируешься. Скажем так «идешь в ногу со временем».

У меня самого был разный бизнес в Казахстане. Успешный или где-то не совсем. Но можно сделать карьеру и состояние в компании.

Только в нашем сознании могут существовать некоторые стереотипы. К примеру, что мы здесь в Европе приезжие, из Казахстана – нас могут не воспринимать и т.д. Абсолютно неверное предубеждение. Нас воспринимают точно также, как и других людей. Откуда бы ты не приехал. На самом деле – это все ментальные барьеры, которые можно легко преодолеть.

Поэтому я желаю молодым соотечественникам ставить амбициозные цели, понимать, чем они реально хотят заниматься. Желаю заниматься тем, что они сами хотят, а не тем, что «надо». Многие из нас живут в парадигме «надо».

Необходимо идти на работу, которую ты любишь и понимаешь, как ты, именно ты, меняешь мир каждый день и что будет если тебя не будет. Если во главу ставить «хочу», то будет высокий интерес, который поможет прийти к успеху в любимой сфере.

В заключение хотелось бы добавить и донести читателям в Казахстане, что личные профессиональные успехи за рубежом связываю с поддержкой моих родных и близких на нашей Родине.

Прежде всего родителей. Как сын казахского народа, всегда благодарю и уважаю родителей за всю поддержку в своей жизни.

За нашими успехами стоит труд родителей. Мои отец и мать, сами будучи медиками, прошли по жизни всю школу советской медицины, на тот момент со средним уровнем заработков. И когда встал вопрос о моем высшем образовании они буквально все «поставили на карту».

Ведь вначале, после школы я получил грант одного из ведущих государственных вузов Казахстана по специальности «химия». Но мои родители решили обучить меня на платной основе в КИМЭП, буквально вложив в мою учебу чуть ли не все свои сбережения. Тем самым сделав огромный вклад в мое будущее.

- Спасибо за интервью!