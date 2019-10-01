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вчера 23:21
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Пришло время создавать электронные КСК – Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов призвал жителей города создавать электронные КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такое мнение он выразил на совещании по вопросам работы строительных компаний и деятельности КСК в столичном филиале партии «Nur Otan».
«Первое - это вопросы КСК и его обслуживания. Многие жалуются в акимат, хотя КСК - это институт самоуправления. Принципы самоуправления там присутствуют, то есть, если председатель КСК вас не устраивает, то его можно на общем собрании поменять. Понятно, что многие люди на работе и нет времени, а на выходных они хотят уделить внимание своим близким, отдохнуть хотят. Пришло время создавать электронные КСК, можно общее собрание онлайн проводить и там же онлайн обсуждать все вопросы», - сказал Алтай Кульгинов
В акимате отмечают, что 2018 году проведена работа по реализации первого этапа проекта Е-КСК, в итоге все 488 обслуживающих организаций подключены к данной системе.
Данная система позволит обеспечить контроль расходуемых средств обслуживающих организаций со стороны жителей и при выявлении неэффективного использования денежных средств жители могут подать заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовных мер.
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