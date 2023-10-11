Пришло время принять конкретное решение – Ерлан Кошанов о ситуации с вейпами
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поторопил Правительство и Министерство здравоохранения вынести окончательный вердикт по поводу использования вейпов. По его словам, до сих пор нет четкого решения по этому вопросу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эту проблему в стенах Мажилиса вновь поднял депутат Даулет Турлыханов. Он назвал вейпиндустрию и электронные сигареты современной проблемой.
- Это большая угроза для подрастающего поколения. Во время встречи с жителями Атырауской области Президент отметил, что мы должны бороться с этим явлением, не должны допустить распространение этой привычки. В настоящее время ученики тоже увлекаются вейпами, потому что они в свободной продаже на каждом углу. Если следовать заключениям ВОЗ, в их составе очень много ядовитых химических веществ. Они быстро проникают в мозг ребенка, способствуют сужению сосудов и дают нагрузку на сердце, а также приводят к поражению легких. Сегодня применение таких электронных сигарет стало большой проблемой не только в нашей стране, но и во всем мире. Надо обратить внимание на то, что за последние 6 месяцев продажа вейпов выросла на 32%. Что может быть дороже здоровья детей? Мы ясно понимаем, что вейп очень опасен и вреден. Что мешает нам остановить употребление этих вейпов? Какова позиция правительства по этому вопросу? - обратился депутат Даулет Турлыханов министру здравоохранения.
Ажар Гиният ответила, что по вопросу запрета вейпов в стране вносятся нормы в законопроекты.
- Отрасль здравоохранения тоже поддерживает эти нормы. Полный запрет применения вейпов рассматривается соответствующими компетентными органами. В ближайшее время они дадут свое заключение и мы ознакомим вас, - коротко прокомментировала министр здравоохранения Ажар Гиният.
Однако председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поторопил Правительство и Минздрав принять решение.
- По этому вопросу есть поручение Главы государства. Депутаты тоже много раз поднимали этот вопрос, но до сих пор нет четкого решения. Поэтому Тамара Касымовна, пришло время принять конкретное решение. У нас должна быть единая позиция, потому что это угроза здоровью наших детей. Поэтому надо ускориться с решением этого вопроса, - подчеркнул Ерлан Кошанов.