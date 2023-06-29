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Пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии – Ерлан Кошанов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 12:20
Пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии – Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов прокомментировал обещания, которые давали партийцы перед выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все наши обещания сведены в одной Республиканской и 20 региональных дорожных картах. В них нашли отражение актуальные вопросы каждого региона, каждого населенного пункта, каждой семьи. За каждым пунктом Дорожной карты закреплен конкретный депутат Мажилиса и маслихата», - сказал Ерлан Кошанов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

По его словам, впереди огромная работа.

«Мы понимаем, что от этой работы будет зависеть поддержка избирателей на следующих выборах. Во время электоральной кампании авторитет и сила партии работал на каждого из вас. Сегодня пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии», - добавил председатель партии.


Ерлан Кошанов   AMANAT  
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