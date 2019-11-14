Пришло время глубокого изучения истории и культуры казахов - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев принял участие в Международной конференции «Таласский курултай: история и память», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная научно-практическая конференция «Таласский курултай: история и память» проходит в Таразском государственном университете имени М-Х. Дулати и посвящена таким значимым историческим событиям, инициированным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, как Таласский курултай 1269 года и 750-летие Золотой Орды.

«Огромная благодарность организаторам этой международной конференции - Международной Тюркской академии и Таразскому государственному университету, - сказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, открывая своим выступлением мероприятие, собравшее научных деятелей шести стран. – Цель нашей конференции и главная задача – претворить в жизнь задачи, поставленные Президентом и Правительством Казахстана перед отечественной исторической наукой».

По мнению Б. Сапарбаева, сегодня пришло время глубокого изучения истории, культуры, традиций и обычаев казахов, и необходимо сообща, в содружестве с учеными других стран, поднимать исторические пласты, восстанавливать историческое прошлое. Так, во время недавнего визита в Казахстан главы Монгольской Народной Республики обсуждались некоторые исторические моменты, общие для наших стран, отметил он.

«Конференция, которая проходит сегодня в Таразе, должна способствовать решению этих задач. Огромная благодарность и всем прибывшим из других стран гостям для участия в этой конференции, которая должна положить начало осуществлению восстановления и популяризации нашей истории. Вместе мы будем работать в таком тандеме на благо нашей культуры, традиций и обычаев. Сегодня у нас много преимуществ и в сфере экономической, и в сфере культуры», - подчеркнул Б. Сапарбаев,

Отметим, что Тараз неслучайно выбран городом проведения очередной двухдневной Международной научно-практической конференции, так как это древний исторический центр Казахстана. На второй день конференции запланировано посещение исторических достопримечательностей жамбылского региона - мавзолеи Карахана, Даутбека, Айши-биби и Бабаджи-хатун, первая в Казахстане мечеть периода древнего ислама, историко-культурный комплекс «Древний Тараз».





Напомним, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев находится с рабочей поездкой в Жамбылской области. В составе правительственной рабочей группы - руководители социального блока правительства. В программе пребывания – встречи с жителями региона, посещение строящихся объектов туризма, объектов социальной сферы.

Как сообщалось, представители правительственной рабочей группы ранее встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».