Пришкольным лагерям разрешат работать в Костанайской области
Аким Костанайской области провёл очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания штаба заслушаны акимы Карабалыкского и Сарыкольского районов, также рассмотрена работа мониторинговых групп.
«Так, мониторинговыми группами с 1 мая по 6 июня проведено 1 518 рейдовых мероприятий, выявлено 86 нарушений карантинных мер. По проведению вакцинации населения - на сегодня в область доставлено 120 тысяч доз первого компонента и 71 тысяча доз второго компонента вакцины. Всего на 6 июня провакцинировано 90 207 человек, из них вторым компонентом 43 081»,- написал глава региона.
Также он сообщил, что на сегодня по области для участия в проекте Ashyq подано 425 заявок.
«Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 14 июня: разрешить открытие пришкольных лагерей (площадок) с питанием и без питания с наполняемостью не более 25 человек, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм»,- подытожил А. Мухамбетов.