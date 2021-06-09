Пришкольным лагерям разрешат работать в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Такое решение принято на очередном заседании Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Аким Костанайской области провёл очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания штаба заслушаны акимы Карабалыкского и Сарыкольского районов, также рассмотрена работа мониторинговых групп.

«Так, мониторинговыми группами с 1 мая по 6 июня проведено 1 518 рейдовых мероприятий, выявлено 86 нарушений карантинных мер. По проведению вакцинации населения - на сегодня в область доставлено 120 тысяч доз первого компонента и 71 тысяча доз второго компонента вакцины. Всего на 6 июня провакцинировано 90 207 человек, из них вторым компонентом 43 081»,- написал глава региона.

Также он сообщил, что на сегодня по области для участия в проекте Ashyq подано 425 заявок.

«Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 14 июня: разрешить открытие пришкольных лагерей (площадок) с питанием и без питания с наполняемостью не более 25 человек, с соблюдением всех санитарно-​эпидемиологических норм»,- подытожил А. Мухамбетов.