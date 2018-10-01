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Пришкольные территории в парки намерены превратить в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаӊғыру» и Года экологии в Павлодарской области сегодня в регионе стартовала акция «Сад будущего», направленная на воспитание у первоклассников чувства бережного отношения к природе. Идея мероприятия в том, что первоклассник сажает дерево и потом в течение одиннадцати лет ухаживает за ним до окончания школы, передает pavlodarnews.kz.
«Мы долго думали, как сделать запоминающимся начало школьной жизни первоклассников и решили организовать эту акцию, - сказал руководитель регионального управления образования Динислам Болатханулы в своём выступлении в школе-лицее № 16. - Как известно, во всех культурах и религиях мира, у всех народов посадка деревьев считается богоугодным делом. И сегодня мы вместе с вами с помощью этого мероприятия внесём вклад в развитие нашего региона, тем более, что нынешний год объявлен акимом области Годом экологии».
По словам главного педагога области, в этом году по всему региону в первый класс пошли более одиннадцати тысяч детей. И каждый из них сегодня посадил по одному саженцу.
«Вы посадите сегодня дерево и в течение одиннадцати лет будете расти вместе с ним, - обратился к первоклашкам Динислам Болатханулы. - Когда вы окончите школу, успешно сдадите ЕНТ, поступите в лучшие вузы Казахстана и мира, начав свою взрослую жизнь, вы увидите плоды своих трудов. Одиннадцать лет вы будете ухаживать за своим деревом, я думаю, что это очень благородное дело».
Саженцы тополей, берез и яблонь в этот день посадили первоклассники школы-лицея № 16. Своё именное дерево будет здесь и у руководителя управления образования.
«Мы сажаем деревья на аллее первоклассников, чтобы саженцы росли и радовали глаз, - поделилась впечатлениями ученица 1 «Д» класса Ирина Диптер. - Мы будем бережно ухаживать за своими деревьями, а этот день я запомню на всю свою жизнь».
В школе-лицее № 8 первоклашки не только посадили дубы на пришкольном участке, но и даже заложили капсулу времени со своими пожеланиями. Вскрыть её собираться через одиннадцать лет.
В школе № 42 ученики первых классов также высадили на пришкольной территории ели, дубы, тополя и березы. По словам директора учебного заведения Ирины Тургульдиновой, в следующем году нынешнее начинание будет продолжено другими первоклассниками, что с годами позволит превратить пришкольную территорию в большой парк.
К слову, в региональном управлении образования говорят, что подобные мероприятия будут проходить в Павлодарской области ежегодно.
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