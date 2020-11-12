Пришкольные лагеря работают в формате онлайн в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее пришкольные лагеря работают в формате онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

На пресс-конференции руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко рассказала, что каникулярное время в лагерях проводится ряд мероприятий, в частности шахматный турнир, увлекательные экскурсии и путешествия, творческие конкурсы и соревнования.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся, среди учащихся и родителей усилена информационно-разъяснительная работа. Родители предупреждены об ограничении выезда обучающихся в период осенних каникул за пределы населенных пунктов, посещении развлекательных учреждений и массовых мероприятий. Особое внимание во время каникул уделяется детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, учащимся из группы риска.

«Если в марте, мы растерялись, то к сентябрю были подготовлены. Начали работу организации дополнительного образования в индивидуальном порядке, в группах по пять человек и дистанционно. Работают кружки и секции и занятия во Дворце творчества детей и молодежи, в Биологическом центре, дворовых клубах, музыкальной школе и школе искусств. Классные руководители проводят классные часы, психологи – тренинги», – сообщила Наталия Фесенко.