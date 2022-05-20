20 Мая 2022 00:37

Пришкольные лагеря Карагандинской области начнут работу с 1 июня

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Летом в Карагандинской области будут работать 389 пришкольных лагерей с питанием для детей и 319 профильных площадок без питания. В них привлекут более 105 тысяч учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году летним отдыхом и занятостью охватят 188 971 учащегося. Оздоровление в десяти загородных лагерях смогут пройти более 10 тысяч человек.

Об организации летнего досуга детей и подростков говорили на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Оздоровлением и отдыхом охватят 792 ребенка – из категорий «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», а также 1341 ребенка с ограниченными возможностями, 5201 учащегося из малообеспеченных семей. Ежегодно летним отдыхом и занятостью охватываются все воспитанники детских домов и дети с девиантным поведением. В республиканских учебно-оздоровительных центрах смогут отдохнуть 1484 ребенка. За счет спонсорских средств 1300 детей поедут в загородные лагеря области», – сообщила на заседании руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

Тридцать путевок в лагерь «Эдельвейс» в городе Щучинске подарили детям предприниматели региона в рамках Года детей.

Также в летний период продолжится работа 52 организаций дополнительного образования по техническому творчеству, робототехнике и туристско-краеведческому направлению. По проекту «Сакральные места географии Казахстана» культурные и исторические объекты региона планируют посетить 4200 школьников, из них 42 ребенка с особыми образовательными потребностями.

Более пяти тысяч детей побывают на культурных объектах области по городскому проекту «Искусство для всех».

«30 мая в Улытауском районе откроется частный этнотуристический лагерь для детей. Юрточный лагерь будет работать 11 сезонов по 7 дней с предполагаемым охватом 660 детей. На базе загородного лагеря «Факел» Актогайского района будет проведено три областных слета», – добавила Гульсум Кожахметова.

В ходе подготовки к летнему оздоровительному сезону все вожатые и педагоги прошли обучение.

Третьего июня стартуют профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь», «Безопасная площадка». Мероприятия по обеспечению безопасности детей в летний период будут проводиться с привлечением сотрудников департамента по ЧС и местной полицейской службы.