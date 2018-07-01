Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 25 °С
Алматы: 26 °С
USD 346.31 EUR 405.25
RUB 5.50 CNY 51.20
Скачать

Пришел в себя лишившийся ног экскаваторщик в Акмолинской области

26 Июля 2018 18:20 236
Поделиться:
Пришел в себя лишившийся ног экскаваторщик в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Состояние лишившегося обеих ног 25-летнего экскаваторщика Мадияра Толеубекова все еще остается тяжелым. Однако акмолинские врачи все же отмечают слабую положительную динамику: мужчина пришел в себя и уже дышит самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

94 человека доставили в полицию после рейда на авторынке «Кар Сити»
В пансионате на Иссык-Куле полностью сгорел таунхаус Замену наказания Кайрата Жамалиева штрафом объяснили в суде

«Состояние пациента остается тяжелым. Сейчас он уже дышит самостоятельно. Слабо-положительная динамика все же отмечается. Но пока есть проблемы в связи с осложнениями основного заболевания почек. Ему помогает аппарат мультифильтрат. Всё необходимое лечение он получает. Пока критический период еще не миновал», - рассказал «Казинформу» заместитель главного врача по хирургической службе и ЧС в медицине акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.

По словам собеседника, пациент находится в сознании, адекватен, отвечает на вопросы, ориентирован в пространстве и времени.

«Конечно, психоэмоциональное состояние не всегда стабильное, учитывая то, что он понимает, что с ним произошло», - добавил врач.

Напомним, 21 июля с 07.50 в «Алтынтау Кокшетау», в Конысбайском сельском округе Зерендинского района, в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.

В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.

Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом «Синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив