Пришел в себя лишившийся ног экскаваторщик в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Состояние лишившегося обеих ног 25-летнего экскаваторщика Мадияра Толеубекова все еще остается тяжелым. Однако акмолинские врачи все же отмечают слабую положительную динамику: мужчина пришел в себя и уже дышит самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Состояние пациента остается тяжелым. Сейчас он уже дышит самостоятельно. Слабо-положительная динамика все же отмечается. Но пока есть проблемы в связи с осложнениями основного заболевания почек. Ему помогает аппарат мультифильтрат. Всё необходимое лечение он получает. Пока критический период еще не миновал», - рассказал «Казинформу» заместитель главного врача по хирургической службе и ЧС в медицине акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.
По словам собеседника, пациент находится в сознании, адекватен, отвечает на вопросы, ориентирован в пространстве и времени.
«Конечно, психоэмоциональное состояние не всегда стабильное, учитывая то, что он понимает, что с ним произошло», - добавил врач.
Напомним, 21 июля с 07.50 в «Алтынтау Кокшетау», в Конысбайском сельском округе Зерендинского района, в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.
В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.
Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом «Синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.
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