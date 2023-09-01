Пришедший на место Даниала Ахметова аким ВКО: Мне везде комфортно, где я работаю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, сменивший на этом посту политического тяжеловеса Даниала Ахметова, ответил на вопросы журналистов о том, как он устроился на новом месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне везде комфортно, где я работаю», - сказал он в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК.

Также он прокомментировал отношения с местной бизнес-элитой, и чувствуют ли бизнесмены в нем хозяина региона.

«Лучше спросить у бизнес-элиты. Будет неэтично говорить об этом», - пояснил Ермек Кошербаев.

Где сейчас Даниал Ахметов, и находится ли он в Усть-Каменогорске, аким ВКО не знает.

Напомним, Ермек Кошербаев возглавил область 16 июня. Утром в этот же день Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.