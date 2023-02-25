Пришедшая в спорт год назад 19-летняя акмолинская спортсменка стала чемпионкой мира по ММА

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Она с детства мечтала стать бойцом ММА, а так вышло, что стала не только бойцом, но и первой чемпионкой мира по ММА среди акмолинок. На прошедшем брифинге 19-летняя Матильда Бачурина поделилась тем, как пришла в спорт, а также озвучила свои планы на будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несколько дней назад в Сербии завершился чемпионат мира по ММА, в котором принимали участие более 600 спортсменов из 62 стран мира. 19-летняя акмолинка Матильда Бачурина, выступавшаяв категории до 20 лет (U-20), завоевала золотую медаль и стала первой чемпионкой ММА среди девушек Акмолинской области.

Матильда пришла в этот вид спорта около года назад. В прошлом году она прошла отбор на чемпионате области, стала первой. Затем – на чемпионате РК в Караганде она уверенно завоевала золото и получила право войти в состав национальной сборной. На чемпионат мира Матильда была заявлена в своем дивизионе среди молодежи 18-20 лет. Провела три боя, первый – с представительницей Узбекистана, выиграла у нее досрочно во втором раунде. В полуфинале по регламенту сводятся представители одной страны. От Казахстана принимали участие две спортсменки, и Матильда опять убедительно выиграла поединок досрочно в первом раунде. Уже в финале она встретилась со спортсменкой из Германии, которая показывала очень высокие результаты. «Я понимал, что будет очень сложно. Посмотрел предыдущие бои соперницы, и за короткое время был подготовлен план, как можно победить. Во всех трех раундах Матильда была на высоте, выполняла поставленные цели, чем принесла нашей сборной первую золотую медаль», - поделился заслуженный тренер РК по ММА, главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов.

Матильда воспитывалась в центре поддержки детей.

«Там были секции, в том числе и вольная борьба, которой я занималась. В целом мне всегда нравились боевые единоборства. Смотрела бои, и дух захватывало. И всегда мечтала стать бойцом ММА», - отметила спортсменка.

Несмотря на то, что девушке попалась достаточно сложная соперница на чемпионате мира, Матильда помнила лишь одно: есть четкий план действий, и если его придерживаться, победа будет за ней! Так и произошло.

«Было чувство радости и гордости, что я выполнила поставленную тренером задачу. Я была довольна не только результатом, но и проделанной работой», - поделилась Матильда.

Сегодня победительница учится в университете на факультете физической культуры и спорта, и при этом находит время на тренировки три раза в день.

«Этот спорт не для женского пола. Но мои друзья сказали мне как-то, что есть девочка, которая мечтает стать бойцом ММА. Мы познакомились, пообщались. Я объяснил ей, что за собой влечет этот спорт и чем может быть чреват. Кроме того, у меня свои требования, и их нужно беспрекословно выполнять. Думал, откажется, но нет… За такое короткое время достигнутый результат - только благодаря ее трудоспособности, большому желанию, дисциплине. За это время Матильда стала также чемпионкой РК по грэпплингу среди молодежи, серебряной призеркой РК по грэпплингу среди взрослых и по джиу-джитсу. Она является на сегодняшний день мастером спорта РК по грэпплингу и мастером спорта РК по ММА», - отметил Б. Жангалов.

Теперь тренер с чемпионкой ставят перед собой следующую планку - выиграть чемпионат мира, но уже среди взрослых.

«Сложности? Наверное, лишь в том, что нам, спортсменам, приходится ограничивать себя. У нас нет свободного времени на кино с друзьями, только выходные после стартов, когда у нас пассивный отдых. Если ты не будешь следовать режиму, будешь «зависать» ночью в телефоне, ты не выспишься и будешь вялым на тренировках. А одна упущенная тренировка – два шага назад. Я бы хотела поблагодарить своего тренера за работу со мной. Знаете, есть тренеры, которые «убивают» своих спортсменов и выжимают из них все. Но я полностью доверяю своему тренеру, зная, что он делает все правильно», - резюмировала Матильда.

Присутствовавший на встрече Почетный президент федерации ММА Акмолинской области Сакен Жусупов отметил, что на сегодняшний день в регионе насчитывается три зала для занятий ММА, шесть секций, тренируют ребят один заслуженный тренер РК и два тренера высшей квалификации, ну а занимаются этим спортом более 70 учеников.

«Но для нас приоритетным вопросом является строительство автономного специализированного зала в Кокшетау для ММА. Аким города пообещал землю, на которой мы собираемся построить зал, а пока начали ремонт в помещении, предоставленном одним кокшетауским бизнесменом. Поэтому зал в Кокшетау будет!» - добавил напоследок С. Жусупов.

Фото автора и управления физической культуры и спорта Акмолинской области.