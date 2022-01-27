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Прирост заражений COVID-19 в ФРГ превысил 200 тысяч за сутки

27 Января 2022 15:24
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Прирост заражений COVID-19 в ФРГ превысил 200 тысяч за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власти Германии продолжают фиксировать новые пики заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2. Так, за минувшие сутки возбудитель COVID-19 был выявлен еще у 203 136 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром четверга, 27 января. Показатель впервые за время наблюдений в ФРГ преодолел порог в 200 тысяч новых заражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

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Всего в стране вирус выявлен у 9 238 931 человека. Из них 117 314 скончались, более 7,44 млн выздоровели.

Семидневный средний показатель прироста заражений в целом по стране за сутки впервые стал четырехзначным, подскочив до 1017,4 случая на 100 тысяч жителей. В то же время средний показатель находящихся с ковидом в клиниках Германии из расчета за последние семь дней вырос с 4,07 до 4,26 на 100 тысяч населения по состоянию на 26 января. Федеральное правительство и власти земель в ноябре 2021 года договорились, что будут считать частоту госпитализаций решающим критерием для ужесточения мер борьбы с пандемией.

По состоянию на 26 января в 84-миллионной Германии сделано около 163 млн прививок от ковида. 73,6 процента привиты полностью, а 51,3 процента населения страны уже получили бустерную дозу вакцины.


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