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    12:18, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Прирост заболеваемости КВИ снижается в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в регионе выявили 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 43 случая COVID-19, в том числе в Павлодаре - 18, Экибастузе – десять, Аксу – пять», - сообщили журналистам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    В регионе по состоянию на 16 июня зарегистрировано 24 780 случаев КВИ. 59,2 процента заболеваемости приходится на областной центр, добавили в ДСЭК. Из общего количества заболевших 259 случаев (1,05 процента) завезены из других регионов.

    «С 11 июня Павлодарская область находится в «зеленой зоне». По оценке эпидемиологов прирост заболеваемости КВИ по неделям составил с 31 мая по 6 июня 1,73 процента, с 7 по 13 июня – 1,2. В сравнении: за истекшие семь дней с 9 по 15 июня в регионе зарегистрировано 304 случая COVID-19; за предыдущую неделю со 2 по 8 июня заболевших было 395», - рассказали в ДСЭК.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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