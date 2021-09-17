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    17:53, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Прирост заболеваемости КВИ снижается в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ежедневный прирост заболеваемости КВИ в Карагандинской области снижается. На сегодня в инфекционных стационарах региона проходят лечение 1 705 человек. В реанимационных отделениях находятся 78 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об эпидситуации в регионе рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

    «Прирост заболеваемости уменьшается. Мы регистрируем свыше 300 заболевших ежедневно. На основании этого нагрузка на коечную мощность снизилась и сейчас составляет 25%. По сравнению с истекшими двумя неделями мы сократили коечный фонд на 1 433 места. На сегодняшний день коечная мощность всех инфекционных госпиталей области составляет 4 246», – отметил Гамаль Токсамбаев.

    По его словам, все инфекционные стационары обеспечены необходимым оборудованием, имеется достаточное количество ИВЛ-аппаратов и кислородных концентратов. Централизованной подачей кислорода оснащено 26 медорганизаций.

    «Дополнительно в области развернуто 25 кабинетов компьютерной томографии. 10 ПЦР-лабораторий могут делать свыше 15 тысяч ПЦР-исследований в сутки», – подчеркнул спикер.

    В регионе продолжается прививочная кампания. На сегодня в области полностью вакцинировались 57% жителей (435 538 человек). Первым компонентом привились 506 454.

    «Вакцинация - пока единственный метод борьбы с пандемией. Поэтому чем быстрее мы организуем ту иммунную необходимую прослойку населения, тем быстрее мы победим пандемию. Ещё раз призываю всех жителей к вакцинации и к соблюдению санитарных норм», – обратился Гамаль Токсамбаев к карагандинцам.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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