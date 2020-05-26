Прирост заболеваемости коронавирусом в ЗКО за сутки составил 9,2%

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На территории Западно-Казахстанской области зарегистрированы 458 случая коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 38 заболевших, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Коронавирусная инфекция зафиксирована в 103 очагах, показатель заболеваемости составил 69,7 на 100 тысяч населения. Среди детей до 14 лет зарегистрирован 21 случай. Из общего количества случаев в Акжаикском районе – 5 заболевших, Бурлинском – 7, Жанибекском – 2, Байтереке – 8, Сырымском – 4, Таскалинском – 16, Теректинском – 7, на город Уральск приходится 408 заболевших человек.

«Темп прироста за 25 мая составил 9,2%, при этом средний прирост за прошлую неделю составил 4,2%, до этого был 3,8%. Из общего количества заболевших жителей ЗКО – 358 случаев, из других регионов РК – 92 случая, граждане из других государств – 8 случаев. Завозные случаи – 265 человек или 57,6 %. С РФ – 192 человека, с Атырауской области – 71 человек (ТОО «Тенгизшевройл» – 70 заболевших). С Германия – 1 человек, с Беларуси – 1 человек. Контактных выявлено 189 человек, из них выявлено на объектах здравоохранения – 67, в том числе медработников – 58, прочих – 9, 5 сотрудников полиции, из домашнего очага 117 человек. Всего контактных по 103 очагам - 1294, из них близкий контакт - 751, потенциальный - 543. По области из числа близких контактов доставлены мазки в лабораторию 751 человека», – перечислил на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев.

В области, согласно постановления главного санитарного врача РК, проводится тестирование методом ПЦР контингента, относящегося к группам риска – это медработники, силовые структуры, больные с ОРВИ и пневмонией, лица с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном учете. На сегодняшний день с профилактической целью обследовали 20 021 человек.

Напомним, постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО карантин в регионе продлен до 15 июня.









Автор: Аида Галиева