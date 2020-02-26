+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прирост заболеваемости коронавирусом в мире составил 16% за последние сутки

26 Февраля 2020 12:49
Поделиться:
Прирост заболеваемости коронавирусом в мире составил 16% за последние сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о текущей ситуации распространения коронавирусом в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прибывшие из Японии, Италии, Ирана, Южной Кореи будут помещены на карантин - Минздрав
Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею из-за коронавируса Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Германии

«В связи с тем, что во многих странах ситуация по коронавирусу ухудшается, то если брать Китайскую Народную Республику, мы видим, что идет стабилизация. А в других странах идет рост заболеваемости. Это нас, конечно, беспокоит. В остальном мире зарегистрировано практически 2,5 (2540) тысяч случаев и прирост за последние сутки составил 16%. Это говорит о том, что ситуация становится все более напряженной. Поэтому, генеральный секретарь ВОЗ заявил о том, что мир возможно стоит на пороге пандемии. Пандемия - это когда эпидемия распространяется на два, три и более континента», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция распространяется в Европе, в частности, в Италии.

«Заболеваемость распространяется и в Европе, Австралии. Но это пока ввозные случаи, за исключением Италии. ВОЗ наблюдает за этим процессом, и будут приниматься соответствующие меры», - заявил главный санврач.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив