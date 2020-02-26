Прирост заболеваемости коронавирусом в мире составил 16% за последние сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о текущей ситуации распространения коронавирусом в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с тем, что во многих странах ситуация по коронавирусу ухудшается, то если брать Китайскую Народную Республику, мы видим, что идет стабилизация. А в других странах идет рост заболеваемости. Это нас, конечно, беспокоит. В остальном мире зарегистрировано практически 2,5 (2540) тысяч случаев и прирост за последние сутки составил 16%. Это говорит о том, что ситуация становится все более напряженной. Поэтому, генеральный секретарь ВОЗ заявил о том, что мир возможно стоит на пороге пандемии. Пандемия - это когда эпидемия распространяется на два, три и более континента», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он напомнил, что коронавирусная инфекция распространяется в Европе, в частности, в Италии.
«Заболеваемость распространяется и в Европе, Австралии. Но это пока ввозные случаи, за исключением Италии. ВОЗ наблюдает за этим процессом, и будут приниматься соответствующие меры», - заявил главный санврач.
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