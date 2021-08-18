Прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился на 2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в мире на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в мире остается напряженной. Всего в мире зарегистрировано около 208 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки регистрируются более 480 тысяч случаев. Умерло более 4,3 млн человек. В четырех их шести регионов ВОЗ со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости. Наибольшее пропорциональное увеличение новых случаев было зарегистрировано в регионах стран Америки, западной части Тихого океана», - проинформировал министр.

По его словам, в 38 из 228 стран государств-членов ВОЗ отмечено увеличение новых случаев заболевания, более чем на 50%.

«За последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за одну неделю заболеваемость выросла на 131%, в Израиле - 63%, в Японии – 21%. В Казахстане прирост за неделю снизился на 2%», - отметил Алексей Цой.