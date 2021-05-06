Прирост телеаудитории в Казахстане составил 22% в прошлом году - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» проходит в столичном «Қазмедиа орталығы». Церемонию вручения мероприятия открыла министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, в это непростое время многие из вас проявили пример настоящего героизма. Профессиональный долг вы ставили превыше всего. Благодаря этому наше общество избежало хаоса и паники, сплотившись вокруг государства и его лидера. К сожалению, не обошлось и без потерь. Имена Бейсена Куранбека, Михаила Дорофеева, Нуртилеу Имангалиулы, Жолдасбека Дуанабая, Диаса Омарова, Дурали Дуйсебая, Амироллы Сарыма и других наших коллег навсегда остались олицетворением самоотверженности и профессионализма, а светлая память о них будет жить вечно в наших сердцах», - сказала в своем выступлении Аида Балаева.

«Сегодня ситуация иная. Мы достойно проходим все испытания, становясь все сильнее и сильнее, успешно осваиваем новые ниши и стороны массовой коммуникации, которые уже никогда не будут прежними. Коронавирусный период ясно показал истинное значение и придал новое дыхание телевидению. В условиях пандемии именно телевидение стало одним из главных источников достоверной информации. И не случайно, что за это время во многих странах мира объем потребления телевизионной продукции заметно увеличился. Казахстан не стал исключением.

По данным министра, прирост телеаудитории в прошлом году в нашей стране составил 22%.

«Безусловно, это важный рубеж в истории отечественного телевидения, открывающего широкие возможности для его дальнейшего развития. Причем в свои права вступают ID, Smart-технологии, цифровые телесемейства и Интернет-телевидение. Теперь медиаизмерение доступно онлайн. Любой желающий может увидеть рейтинги всех казахстанских телеканалов и программ в live-режиме. При этом отрадно отметить, что растет потребление отечественного контента. По итогам прошлого года лидерство в топ-10 по рейтингу телеканалов и программ занимали именно отечественные телеканалы, которые обошли по популярности зарубежные. Все это закономерный, очевидный плод каждодневных усилий и большого труда всего журналистского цеха страны», - считает глава ведомства.

«Мы не должны останавливаться на достигнутом. Мир давно уже живет законами информационной эпохи, где в одиночку трудно добиться успеха. Наоборот, его залог заключается в интеграции в международное информационное пространство. И это дает нам шанс взять самое лучшее, что человечество придумало в сфере телерадиовещания», — подчеркнула министр.

Также по информации Аиды Балаевой, сегодня укрепляется международное сотрудничество с ведущими медиакомпаниями мира. Также ведутся работы по популяризации казахстанского продукта в зарубежных странах.

«Нами достигнута договоренность по созданию совместных телевизионных продукций с телекомпаниями Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана. Особо хочу отметить сотрудничество с компанией Disney по локализации детской телепродукции на казахский язык, в том числе контента National geographic wild с созданием документального фильма о природных преимуществах Казахстана», - сообщила глава МИОР РК.

Отдельным направлением ведется работа по повышению квалификации журналистов. По словам министра, сегодня около 4 тысяч специалистов уже обучились в ведущих вузах страны по таким актуальным темам как медицина, экология, религия. Этот процесс, как отметила Аида Балаева, будет продолжаться на системном уровне, в том числе совместно с коллегами из Германии, России и Турции.

Отметим, что церемонию можно увидеть онлайн на сайте tvtumar.kz. С шорт-листом номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар» можно ознакомиться здесь .