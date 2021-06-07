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    14:37, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Прирост по КВИ снизился в Алматы - Жандарбек Бекшин о преимуществах проекта Ashyq

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В ходе онлайн-пресс-конференции в РСК Алматы руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о мерах по снижению и предупреждению заболеваемости КВИ в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жандарбек Бекшин напомнил, что проект Ashyq в Алматы реализуется с февраля этого года. Одной из его задач является ограничение зараженных жителей и их контактных лиц в посещении общественных мест. Также он способствует в соблюдении двухнедельного домашнего карантина.

    «С начала работы проекта в Алматы по результатам сканирования своего статуса у 1235 жителей подтвержден «красный» статус, у 298 жителей выявлен «желтый» статус. Еще одним преимуществом проекта является возможность проверки статуса «удаленно», не нарушая домашний карантин, с помощью мобильного приложения. Так, благодаря приложению был подтвержден «красный» статус у 649 жителей Алматы, «желтый» - у 144 горожан»,- рассказал Ж. Бекшин.

    По его словам, в результате комплекса проведенных мер, а также работе Ashyq суточный прирост по коронавирусу снизился в 6 раз.

    «За последние сутки в Алматы зарегистрировано 143 случая коронавируса против 605-608 случаев в первых числах мая», - сообщил главный санврач Алматы.

    Он призвал предпринимателей добросовестно относиться к работе приложения, не нарушать установленные ограничения, так как проект дает возможность работать с карантинными послаблениями.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Общество Алматы
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