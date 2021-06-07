Прирост по КВИ снизился в Алматы - Жандарбек Бекшин о преимуществах проекта Ashyq
Жандарбек Бекшин напомнил, что проект Ashyq в Алматы реализуется с февраля этого года. Одной из его задач является ограничение зараженных жителей и их контактных лиц в посещении общественных мест. Также он способствует в соблюдении двухнедельного домашнего карантина.
«С начала работы проекта в Алматы по результатам сканирования своего статуса у 1235 жителей подтвержден «красный» статус, у 298 жителей выявлен «желтый» статус. Еще одним преимуществом проекта является возможность проверки статуса «удаленно», не нарушая домашний карантин, с помощью мобильного приложения. Так, благодаря приложению был подтвержден «красный» статус у 649 жителей Алматы, «желтый» - у 144 горожан»,- рассказал Ж. Бекшин.
По его словам, в результате комплекса проведенных мер, а также работе Ashyq суточный прирост по коронавирусу снизился в 6 раз.
«За последние сутки в Алматы зарегистрировано 143 случая коронавируса против 605-608 случаев в первых числах мая», - сообщил главный санврач Алматы.
Он призвал предпринимателей добросовестно относиться к работе приложения, не нарушать установленные ограничения, так как проект дает возможность работать с карантинными послаблениями.