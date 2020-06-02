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Прирост 2,3%: за сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших коронавирусом
2 Июня 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 23:59 1 июня 2020 года, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 59 (2,7%)город Алматы – 29 (1,1%)
Западно-Казахстанская область – 27 (4,1%)
Карагандинская область – 24 (2,6%)
Мангистауская область – 19 (7,1%)
город Шымкент – 18 (2,1%)
Кызылординская область – 16 (4,0%)
Алматинская область – 15 (4,2%)
Атырауская область – 14 (1,3%)
Жамбылская область – 13 (3,4%)
Павлодарская область – 11 (5,3%)
Восточно-Казахстанская область – 7 (5,2%)
Актюбинская область – 6 (1,7%)
Туркестанская область – 5 (1,3%).
Выписаны по выздоровлению 183 человека.
Всего в стране выявлен 11571 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5587 человек. Летальных случаев - 41.
Ключевые слова: Коронавирус,
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