Прирост 2,3%: за сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 23:59 час. 3 июня 2020 года, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 55 (2,4%),

город Алматы - 26 (1,0%),

город Шымкент - 3 (0,3%),

Карагандинская область - 68 (7,1%),

Атырауская область - 35 (3,1%),

Западно-Казахстанская область - 22 (3,0%),

Алматинская область - 21 (5,5%),

Восточно-Казахстанская область - 11 (7,4%),

Жамбылская область - 7 (1,8%),

Костанайская область - 7 (3,8%),

Павлодарская область - 7 (3,2%),

Актюбинская область - 4 (1,1%),

Северо-Казахстанская область - 3 (4,9%),

Акмолинская область - 1 (0,6%),

Кызылординская область - 1 (0,2%).

Всего в стране выявлено 12067 заболевших.