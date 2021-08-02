Природу Катон-Карагайского нацпарка представили на фотовыставке в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске проходит выставка уникальных фотографий из особо охраняемой природной зоны Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Выставку фотоснимков «Галерея двадцатилетия Катон-Карагайского государственного национального природного парка» подготовили совместно сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка и Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина.

На выставке представлены сто уникальных фоторабот, которые сделаны сотрудниками отдела науки, экологического мониторинга и информации парка в пределах особо охраняемой природной территории. Через снимки можно увидеть и познакомиться с охраняемыми объектами флоры и фауны. Наряду с фотографиями, сделанными в ходе полевых работ, представлены кадры, сделанные фотоловушками, установленными в высокогорной части хребтов Алтая. По словам организаторов, выставка посвящена 20-летию Катон-Карагайского парка и 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Катон-Карагайский государственный национальный природный парк был создан в 2001 году, это крупнейшая в Казахстане особо охраняемая природная территория. Здесь находятся Коккольский водопад, термальные источники «Рахмановские Ключи», Берельские курганы, Северная ветвь Великого Шёлкового пути и множество других достопримечательностей, сосредоточенных на площади свыше 643 тысячи гектаров живописной, почти нетронутой природы. В регионе насчитывается 300 видов птиц, тысяча видов растений и не менее ста видов млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб, – рассказывает заместитель генерального директора Катон-Каргайского ГНПП Раушан Крыкбаева.

Представленные на выставке снимки отражают многообразие ландшафтов Катон-Карагайского парка – от вершин Белухи до просторов Укока, показывают обитателей заповедных территорий: снежного барса, журавлей, алтайского улара и многих других животных. Кроме того, на фотографиях запечатлены насекомые и разнообразные растения – от краснокнижных орхидей, родиол, хищной росянки, питающейся насекомыми, до карликовых растений высокогорной тундры, грибов и причудливых лишайников.

«Мы, как организаторы фотовыставки, ставим перед собой цель – показать всем волшебную красоту, необыкновенную мощь и глубокое очарование Катон-Карагайского национального парка, увиденные глазами каждого из фотохудожников. На их снимках – исполинские утесы и снежные вершины, хрустальные озёра и радужные водопады, богатая и неповторимая флора и фауна, дивные живописные виды, яркие контрасты, неожиданные ракурсы. Приглашаем всех – приходите и сами ознакомьтесь, почувствуйте тёплую и живительную энергетику фоторабот, заново влюбитесь в наш изумительный край», – отметила директор областной библиотеки имени Пушкина Бибигуль Шагиева.

Галерею снимков и фоторабот гармонично дополняет книжная выставка из краеведческой коллекции библиотеки – представленные издания помогут лучше познать и понять многоликий и многогранный, богатый своей историей и удивительной природой Восточный Казахстан.

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк расположен на горной территории в восточной части региона, представляя живописную и почти нетронутую природу Казахстанского Алтая. Он имеет ряд международных статусов и включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО как биосферный резерват «Катон-Карагай» (2014 год) и трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» (2017 год), созданный на базе Катон-Карагайского национального парка и Катунского заповедника (Россия).

Фотовыставка «Галерея двадцатилетия Катон-Карагайского государственного национального природного парка» будет работать в областной библиотеке имени Пушкина в течение месяца.