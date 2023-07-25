Природоохранный прокурор назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской областной прокуратуре сообщили о создании специализированной природоохранной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В структуру Костанайской областной прокуратуры по представлению прокурора области Берика Абилова приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан внесены изменения, и за счет внутреннего резерва без увеличения штатной численности сотрудников создана специализированная природоохранная прокуратура. Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 июля 2023 года специализированным природоохранным прокурором прокуратуры Костанайской области назначен советник юстиции Аишев Дамир Амангельдыевич»,- сообщили в прокуратуре.

Дамир Аишев 1982 года рождения, уроженец города Костанай, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году с должности помощника прокурора Костанайского района. Работал на различных должностях в органах прокуратуры Костанайской области, последняя занимая должность – старший помощник прокурора Костанайской области.

Стаж работы в органах прокуратуры более 18 лет.