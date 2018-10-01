Природоохранный фестиваль «Фламинго-2018» пройдет в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пройдет республиканский природоохранный фестиваль «Фламинго-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на туристский информационный центр «Visit Aqmola».

По информации ведомства, Коргалжынский заповедник одним из первых среди казахстанских особо охраняемых природных территорий стал проводить природоохранный фестиваль, получивший название «Фламинго». Символом фестиваля не случайно выбрана эта птица. На территории заповедника, на озере Тениз, находится самое северное единственное место гнездования розового фламинго на территории СНГ. Фламинго - визитная карточка Коргалжынского района, он изображен на эмблеме района и заповедника.

«Проведение фестиваля «Фламинго» - крупнейшего культурно-эколого-просветительского мероприятия в Акмолинской области стало хорошей традицией. Фестиваль «Фламинго» - бренд Коргалжынского заповедника. В селе Коргалжын фестиваль проводится уже в 14-ый, а на республиканском уровне - в 5 раз. Впервые фестиваль «Фламинго» стартовал в 2005 году», - рассказали в ведомстве.

В этом году организаторами мероприятия выступили КФ «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана», ЧУ «Коргалжынская экологическая обсерватория» и РГУ «Коргалжынский государственный природный заповедник». Фестиваль проводится в партнерстве с акиматом Коргалжынского района, Евразийской группой (ERG), управлением туризма Акмолинской области, Посольством США в Республике Казахстан.

«Фестиваль «Фламинго» проводится, в первую очередь, для содействия в развитии экологической культуры и воспитания, привлечения внимания общественности к Коргалжынскому государственному природному заповеднику - объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, популяризации его уникального потенциала, привлечения внимания государственных и общественных организаций, благотворительных международных фондов к проблемам сохранения биоразнообразия Тениз-Коргалжынской системы озер и многого другого», - добавили в ведомстве.

Фестиваль «Фламинго-2018» пройдет с 19 по 21 октября в селе Коргалжын. В программу мероприятия кроме основной презентации войдут теоретическое занятие по программе орнитологического центра, мастер-класс по современной хореографии, а также выставка по 5 номинациям: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, короткометражный фильм, фотография и экологическая сказка.