Природоохранные инспекторы наделены новыми полномочиями в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инспекторы природоохраны теперь могут задерживать и оформлять нарушителей. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, рассказывая о нововведениях в законодательство по регулированию АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние события, связанные с нападением на наших государственных инспекторов, заставили принять меры по усилению мер защиты их жизни и здоровья, для чего ведется работа по ужесточению ответственности за посягательство на жизнь инспекторов или их близких и за применение насилия в отношении инспекторов или их близких», - сказал Ерлан Нысанбаев в интервью журналистам после брифинга в СЦК.

Кроме того, как отметил вице-министр, служебные автотранспортные средств государственных инспекторов теперь будут относиться к категории специальных транспортных средств с установкой СГУ (специальное громкоговорящее устройство), спецсигналов (проблесковые маячки), нанесением цветографических схем.

«Мы также пересматриваем порядок применения спецсредств и служебного оружия, который регламентируется Правилами, утвержденными Постановлением Правительства № 670 от 24 мая 2012 года, согласно которым сейчас инспектор имеет право применить оружие только в случае вооруженного нападения на него. Законом внесены поправки в Лесной кодекс, Законы «Об особо охраняемых природных территорий» и «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» по наделению ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений надзорными функциями», - пояснил Ерлан Нысанбаев

Наличие надзорной функции, по словам вице-министра, позволяет инспекторам принимать оперативные меры реагирования на противоправные действия физических и юридических лиц (остановка, проверка документов, задержание, изъятие орудия лова, в том числе и огнестрельного оружия, транспортных и плавательных средств). Кроме того, изымается добытая рыба и дичь. Эти меры принимаются в отношении как физических, так и юридических лиц.