Природоохранная полиция в Павлодарской области начала защиту сайгаков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась природоохранная акция «Сайгак», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 29 ноября по 10 января 2020 года на территории Павлодарской области проводится республиканская широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Всего же с начала года сотрудниками полиции выявлено 883 правонарушения природоохранного законодательства, из них 480 нарушений по статье 382 КРКоАП и 403 нарушения по статье 383 КРКоАП». В декабре самцы сайгаков после интенсивного гона входят в период зимней бескормицы, что существенно ухудшает их физическое состояние, делая животных лёгкой добычей для браконьеров и хищников, а время массовых падежей сайгаков приходится на май - период окота и лактации животных, объяснили борцы с браконьерами. «24-25 ноября в ходе совместного рейда на территории Майского района, в степной зоне, замечено следующее поголовье диких животных: сайги - 2000 голов, архаров - 15 голов, маралов - четыре головы», - поделились в департаменте. Акция направлена на проведение мероприятий по усилению охраны в период гона, окота и лактации сайгаков, а также пресечение нарушений природоохранного законодательства на территории Республики Казахстан. Уже созданы мобильные группы из числа представителей территориальных органов полиции, пограничной и таможенной служб, инспекторов ОТИ и РГКП «ПО «Охотзоопром», добавили полицейские. «В период проведения широкомасштабной акции «Сайгак» усилены меры по борьбе с незаконным оборотом рогов сайгаков и их вывоза за пределы страны. Совместно с сотрудниками РГКП «Охотзоопром» на постоянной основе ведётся взаимообмен информацией и целенаправленная работа по охране краснокнижных животных», - сообщили в пресс-службе. В этом году природоохранная полиция провела 60 рейдовых мероприятий.