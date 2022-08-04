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Природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Акмолинской области
4 Августа 2022 19:20

Природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконной охоты на сайгаков в период с 8 по 18 августа на территории региона стартует широкомасштабная республиканская акция «Сайгак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе акции сотрудниками природоохранной полиции совместно с РГКП «Охотзоопром» и территориальной инспекцией лесного хозяйства животного мира будут проводиться рейдовые мероприятия на территории Акмолинской области, где имеются ареалы обитания сайгаков.

Напомним, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем, ущерб за сайгака рогача составляет 1500 МРП (4 770 000 тенге), за самку и сеголетку сайгака - 1050 МРП (3 339 000 тенге).

Благодаря природоохранным мероприятиям на территории Акмолинской области численность особей сайгаков возросла до 26 тысяч особей. Несмотря на то, что сайгак не включен в красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых полностью запрещена и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года.


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