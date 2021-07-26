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Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области
26 Июля 2021 19:34
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Улытауском районе Карагандинской области продолжают тушить природный пожар на предварительной площади 4 тысячи гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
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Как сообщает ведомство, за прошедшие выходные в Улытауском, Шетском, Осакаровском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области зарегистрированы один природный пожар и четыре степных загорания. Все степные загорания ликвидированы на общей площади 142 га.
Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области на предварительной площади 4 тысячи гектаров.
В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, лесного хозяйства и местные жители.
Угрозы населенным пунктам нет.
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