Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Улытауском районе Карагандинской области продолжают тушить природный пожар на предварительной площади 4 тысячи гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает ведомство, за прошедшие выходные в Улытауском, Шетском, Осакаровском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области зарегистрированы один природный пожар и четыре степных загорания. Все степные загорания ликвидированы на общей площади 142 га.

Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области на предварительной площади 4 тысячи гектаров.

В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, лесного хозяйства и местные жители.

Угрозы населенным пунктам нет.







