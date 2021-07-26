+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 34 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области

26 Июля 2021 19:34
Поделиться:
Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Улытауском районе Карагандинской области продолжают тушить природный пожар на предварительной площади 4 тысячи гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Новости по теме
Трое детей выпали из окон многоэтажек за последние сутки в Нур-Султане
Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае Медсестра подделывала документы для пересечения границы Казахстана и Узбекистана
Как сообщает ведомство, за прошедшие выходные в Улытауском, Шетском, Осакаровском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области зарегистрированы один природный пожар и четыре степных загорания. Все степные загорания ликвидированы на общей площади 142 га.

Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области на предварительной площади 4 тысячи гектаров.

В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, лесного хозяйства и местные жители.

Угрозы населенным пунктам нет.





Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
Трое детей выпали из окон многоэтажек за последние сутки в Нур-Султане
Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области
Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае
Медсестра подделывала документы для пересечения границы Казахстана и Узбекистана
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
Читайте также
Итоги выборов сельских акимов подвели в Карагандинской области
Запрещенные места купания приводят к трагедиям - ДЧС ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив