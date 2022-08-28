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Природный парк планируют создать на острове в Семее
28 Августа 2022 06:14

Природный парк планируют создать на острове в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Городской природный парк может появиться на острове «Бейбітшілік» в центре Абайской области – Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» .

По информации пресс-службы акимата, т ерритория обладает потенциалом для создания центра экоурбанизма и претендует стать центром притяжения туристов.
Перспективы развития городских природных парков обсудили аким области Нурлан Уранхаев и председатель правления РОО QazaqGeography Орман Нурбаев в режиме видеоконференцсвязи.
Предлагается создать региональный инновационно-экологический кластер и проектный офис QazaqGeography.
Богатая история, наличие редких и исчезающих растений, разнообразие птиц, уголки почти дикой природы в соседстве с городом – все это может стать ключевыми ценностями для создания городского парка.
Планируется рассмотреть создание велодорожек и специальных тренировочных площадок, пересмотреть условия содержания животных в детском биологическом центре.
«Мы готовы сотрудничать и поддерживаем проекты, направленные на развитие экоурбанизма. Тем более, тут есть места, которые могут стать точками притяжения», - сказал Нурлан Уранхаев.


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