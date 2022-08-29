29 Августа 2022 16:54

Природные резерваты для защиты каспийских тюленей намерены открыть в Казахстане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области планируют создать сеть особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, в целях изучения динамики численности популяции каспийского тюленя, комплексной оценки факторов риска и выработки предложений по их снижению, при поддержке ТОО «ТШО» совместно с Институтом гидробиологии и экологии, с 2009 года организовывается экспедиция на острова в Каспийском море.

«Для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия, из областного бюджета выделено 40 млн. тенге. Международный научный комплекс «Астана» разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации», - сказала Динара Енсеген.

По ее информации, 6 августа 2019 года в Актау открылся Центр исследований и реабилитации каспийского тюленя. Тюленей, получивших повреждения или замеченных на берегу вне водной среды, исследуют, кормят, лечат и отправляют обратно в среду обитания.

В 2021 году разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области. Для сохранения и восстановления каспийского тюленя, пунктом 33 Дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения.