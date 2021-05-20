Природные пожары вспыхнули в нескольких районах Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сразу в нескольких районах Костанайской области вспыхнули природные возгорания из-за аномально жаркой погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
«В Аулиекольском районе в Новонеженском и Калининском лесничествах на территории КГУ «Семиозерное управление лесного хозяйства» произошло загорание сухой травы по причине грозового разряда на двух участках общей площадью 0,7 га. Для тушения огня в общей сложности было задействовано 9 единиц техники. Подразделения ДЧС к месту пожара не вызывались. Начавшиеся загорания вовремя заметили сотрудники лесхоза и ликвидировали их в кратчайшие сроки», - сообщает ведомство.
Также, в Жангельдинском районе в 70 км от села Торгай на территории государственного природного резервата «Алтын Дала» на болотистой местности загорелся камыш и снова по причине грозового разряда.
«Площадь, пройденная огнем, ориентировочно составила 173 га. Как правило, сухой камыш быстро загорается и может повлечь за собой распространение огня. К месту вызова направились сотрудники ДЧС - 34 человека и 7 единиц техники. Сообщение о загорании поступило в 20:50, в 23:00 пожарные справились с пламенем. Сильный степной ветер раздувал огонь, придавая ему силу, что значительно затрудняло его тушение», - пояснили в ДЧС.
Ещё один степной пожар в этот день зафиксирован в Карабалыкском районе на территории Байкадамского лесничества, недалеко от села Талды, где горела степь на площади 0,5 га. Пламя локализовали в 23:30. Ликвидация объявлена в 09.00 на следующий день.
«ДЧС Костанайской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесостепной зоне. В случае ЧС звоните в службу «101» или на «112»»,- подытожили в ДЧС.
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