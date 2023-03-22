Природные очаги каких особо опасных инфекций имеются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Влияние пандемии COVID-2019 распространилось на все сферы жизнедеятельности во всех странах мира, в связи с чем возникла необходимость пересмотра формата работы по предотвращению и профилактике биологических угроз. По поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева, Министерство здравоохранения совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами и при активном участии научных сообществ разработало законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан». О том, какие работы проводятся для безопасности нашей страны в этом направлении, читайте в материале МИА «Казинформ».

Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан» был подписан в мае 2022 года. Данным законом предусматривается выявление и предотвращение биологических угроз на ранних этапах, их профилактика, урегулирование требований к обращению с биоагентами, создание скоординированной системы госуправления в области биобезопасности.

«Сам термин биологической безопасности включает понятие защищенности людей и отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земной поверхности и почвенного слоя, растительного и животного мира и иных организмов) от опасных биологических факторов, в том числе обеспечиваемое мерами биологической защиты. Иными словами, это система мероприятий (медико-биологических, организационных и инженерно-технических), направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия биологических агентов», - поясняет директор департамента биологической безопасности АО «Национальный холдинг «QAZBIOPHARM» Жанар Шайдуллина.

По ее словам, актуальность проблемы биологической безопасности в современных условиях определяется возникновением новых современных рисков, вызовов и угроз, связанных с активным распространением биотехнологий, в том числе генной инженерии, а также устойчивой тенденции к появлению новых еще неизвестных и возвращающихся инфекций и их возбудителей. В связи с чем, имеется необходимость постоянного совершенствования мер предупреждения и мониторинга чрезвычайных ситуаций биологического характера, масштаб последствий которых может быть сопоставим с угрозой национальной, региональной и международной безопасности, что показала недавняя пандемия COVID-2019.

«Вызывают тревогу особо опасные инфекции, возбудители которых из-за своей особенности передаваться от человека человеку или от животных к человеку, при определенных условиях приводят к эпидемиям и пандемиям. Существуют очаги постоянной циркуляции патогенных микроорганизмов в природе и имеется тенденция увеличения их границ, что создает высокий риск эпидемий», - сообщила Жанар Шайдуллина.

По словам эксперта, обширность территории Казахстана, разнообразие географических и погодно-климатических факторов, животных и растений, является благоприятной средой для формирования природных очагов паразитарных и инфекционных заболеваний. В Казахстане природные очаги эндемичных (характерных для определенной местности или территории) особо опасных инфекций, таких как чума, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, занимают значительные площади.

Из общей территории республики Казахстан на природные очаги чумы приходится около 40 %, что составляет более 1 млн квадратных километров (в основном, регионы западного и южного Казахстана).

Природные очаги туляремии расположены почти во всех областях Казахстана, кроме Туркестанской и Мангистауской областей. Для возбудителя заболевания Конго-крымская геморрагическая лихорадкаэндемичны регионы южного Казахстана (Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области), для геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) – Западно-Казахстанская область.

Бруцеллезв Казахстане регистрируется повсеместно, основными источниками инфекции являются сельскохозяйственные животные (КРС, МРС). Особенно высокий уровень заболеваемости - в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях. Неблагополучные населенные пункты по сибирской язве существуют на всей территории Казахстана.

Кроме того, природные очаги особо опасных инфекций имеются на территории соседних государств (Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, КНР), что требует проведения дополнительных мероприятий по недопущению завоза больных животных с приграничных территорий.

«Заражение населения и животных возбудителями особо опасных инфекций оказывает большое влияние на общественное здравоохранение, сельское хозяйство, затрагивает социально-экономическую сферу жизнедеятельности и имеет широкий круг последствий. В целях недопущения распространения инфекций внутри страны, государство ежегодно выделяет средства на проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. При этом необходимо развивать, внедрять и широко применять высококачественные отечественные иммунобиологические и фармацевтические препараты как в здравоохранении, так и в сферах ветеринарии и растениеводства», - считает Жанар Шайдуллина.

Она также подчеркивает, что эффективность проводимых мероприятий по обеспечению биологической безопасности на всех уровнях государственных, местных исполнительных органов и частного предпринимательства является залогом сохранения здоровья нации и успешного развития государства.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил миру объединиться для биологической безопасности. В частности, Глава государства выступил с предложением создать Международное агентство по биологической безопасности.

«Пандемия COVID-19 показала необходимость в принятии срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества. В данной связи я хотел бы напомнить о выдвинутой мной ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности», - сказал Президент Казахстана в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентября 2022 года.