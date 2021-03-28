Природа пробуждается в павлодарском Прииртышье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Члены павлодарского Дома географии увидели, как природа просыпается от зимней спячки в пойме протоки Усолка реки Иртыш, где во время весеннего половодья всё каждый год заливается выходящими из берегов водоёмами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложным будет этот период для кротов и мышей, потому что сейчас начнёт интенсивно таять снег, и у них будет протекать «крыша»; оставшиеся запасы, например, у хомячков, сусликов будут промокать, и это для них очень печально. Те же самые суслики или хомячки – очень чистоплотный лесной и степной народ в силу того, что их норы, «квартиры» состоят из нескольких так называемых комнат; в одной комнате у них хранится еда, в другой они впадают в спячку, в третьей они осуществляют все свои туалетные дела», - рассказала павлодарский эколог, член павлодарского Дома географии Марина Поух во время похода организации в пойму протоки Иртыша Усолки в городе Павлодаре.

Участники похода прошли по заснеженным лугам, по насыпям, по берёзовым рощам, посадкам бывшего лесопитомника под сильным ветром, который стихал время от времени. Члены Дома географии смогли рассмотреть следы местных жителей: птиц и зверей – на снегу. Следы людей, особенно ближе к городу, сами бросаются в глаза, потому что они представляют собой, в первую очередь, мусор. Но на глаза попалась и одна кормушка на дереве, сделанная для птиц из пластиковой ёмкости. Встретились людям куропатки, синицы, вороны.

По словам Марины Поух, в лесу есть свой календарь. На юге Казахстана природа давно проснулась от зимней спячки и цветёт, а в павлодарском Прииртышье лесной новый год только начался. С наступлением лесного нового года у обитателей леса появилось и весеннее настроение.

«У полевых мышек сейчас начинается интенсивное оплодотворение, и, как только сойдёт весь снег, у них начнётся выход в поля, луга и в лес - там рождаются их детёныши. Осенью они готовят своё жилище к зиме. Их гнездо состоит из мелких веточек, перьев, всевозможного пуха, мха и так далее, - продолжила М. Поух. - Процесс рождения их проходит, пока снег интенсивно тает».

У тетеревов в павлодарских лесах в эту пору начинаются токовки. Самый главный «токарь» из этих птиц во время такого ритуала, отметила она, начинает громко кричать - постукивать. Затем начинают слетаться другие тетерева. Их дамы легче самцов, поэтому они усаживаются на ветки деревьев. Самцы же начинают бои. Самый старый тетерев – самый «токарь».

«Тяжело сейчас деревьям - они по своему физиологическому состоянию уже готовы к сокодвижению. Но, во-первых, снег ещё не растаял, и влаги под землёй пока нет; во-вторых, земля ещё не оттаяла, а движение сока у растений начнётся, когда и снег растает, и земля оттает. Поэтому пока что деревьям приходится в начале павлодарской весны непросто», - добавила эколог.

Вместе с тем, деревья в пойме павлодарского Прииртышья в непростое время марта и апреля сохраняют свою стойкость. Даже при сильных ветрах. Ломаются от порывов ветра только возрастные деревья, внутри которых становится всё меньше органических веществ, отчего они делаются хрупкими, подверженными воздействию снегов и ветров, рассказала собеседник. Всё – как у людей.

«Сосны, ели вообще очень нежны в своём молодом возрасте; в естественных условиях, то есть находясь в зарытом пространстве леса, взрослые сильные деревья оберегают эту молодёжь, поэтому поросль выживает. Тополя, берёзы, осины, липы тоже выживают, когда они окружены более взрослыми деревьями, но у них начинается конкуренция внутри видов, - обратила внимание Марина Поух. - Борются они за свет – тянутся верхушками к солнцу, кто выше; деревья, растущие близко друг к другу, борются за территорию и минеральные вещества, нужные для роста; делят они воду и пространство, ведь, когда деревья растут, находясь близко друг к другу, они мешают одно другому ветками. Так, выживает то семя, которое сильнее».

Чтобы узнать возраст берёзы, лучше отойти от неё на несколько метров, дала совет эколог. На таком расстоянии отчётливее видны горизонтальные полоски на коре ствола. Одна полоска означает один год жизни этого дерева. На некоторых стволах берёз в пойме иртышской протоки Усолка в Павлодаре видно, как их погрызли зайцы, прямо по кругу, а на других – целые пробоины от работы дятла. И местами, если приглядеться, можно рассмотреть правильной круглой формы диаметром по три-пять миллиметров отверстия. Это постаралось какое-то насекомое. Среди стройных рядов берёз – немало гревших, специально подожжённых деревьев.