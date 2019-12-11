Приравнять статус трудовых иммигрантов к сезонным работникам планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят приравнять статус трудовых иммигрантов к сезонным работникам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, представляя законопроект по вопросам регулирования миграционных процессов в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания благоприятных условий для инвесторов предусматривается распространение действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) на другие административно-территориальные единицы. При этом работодатель должен оплатить налоговый сбор в бюджет каждого региона, указанного в разрешении, а также иметь договор на выполнение работ и оказание услуг в соответствующих регионах. Законопроект также предусматривает расширение возможностей для высококвалифицированных иностранных работников самостоятельно трудоустроиться в приоритетных секторах экономики на основании справки о квалификации, предлагается передать данную компетенцию от МТСЗН РК на уровень местных исполнительных органов», – сказал Биржан Нурымбетов на пленарном заседании палаты.

Кроме того, по словам министра, в связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять трудовых иммигрантов к «сезонным работникам» согласно действующей системе привлечения ИРС при уплате налогового сбора в 8 МРП в месяц. При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

В целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции предлагается внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев, предлагается имплементировать международные положения по реадмиссии в национальное законодательство.